Landkreis Günzburg

Frimmels Umwelttipps: Heimische Gehölze peppen den Garten auf

Plus Der ökologische Umbau des Gartens kann Schritt für Schritt erfolgen. Was dabei nicht geeignet ist. Was schon. Und was eigentlich gar nicht geht. Start einer neuen Serie.

Von Ottmar Frimmel

In einer neuen Reihe bringt uns Umweltexperte Ottmar Frimmel die heimische Natur nahe und was wir für sie tun können. Frimmel, 66, war viele Jahre Naturschutzbeauftragter des Landkreises Günzburg.



Der weltweit dramatische Artenschwund ist in aller Munde. Jeden Tag eine neue Hiobsbotschaft. Oft werde ich gefragt: "Können wir überhaupt etwas dagegen tun?" Von mir gibt es dann ein klares "Ja" – denn Artenschutz fängt vor unserer Haustüre an! Wenn ich durch Ortschaften spaziere, stelle ich leider fest, dass immer mehr Hausgärten steril gestaltet sind. Sehr deutlich zeigt sich der Trend zum pflegeleichten und aufgeräumten Garten. Wesentliches Gestaltungselement sind vor allem Steine. Insekten, Schmetterlingen, Vögeln und Kleintieren gehen somit Unterschlupf- und Brutmöglichkeiten verloren – auch fehlt zunehmend die Nahrung. In manchen Wohnvierteln ist es schon recht still geworden.

Die Tierwelt hat sich an die Gehölze angepasst

Man kann für den Artenschutz aktiv werden. Die Pflanzung heimischer Bäume und Sträucher fördert die Artenvielfalt rund um den eigenen Garten. Durch eine lange Evolution hat sich unsere Tierwelt an diese Gehölze angepasst. Sie bieten durch ihre Blüten und Früchte Nahrung – aber auch Versteck- und Brutmöglichkeiten. Beispielsweise ist die im Frühjahr so üppig blühende Forsythie steril und hat somit keinen ökologischen Wert. Gerade jetzt im Frühjahr haben wir die Möglichkeit, etwas zu verändern. Der ökologische Umbau des Gartens muss ja nicht auf einen Schlag erfolgen.

