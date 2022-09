Gelbe Bänder im Kreis Günzburg verraten, wo Obst gepflückt werden darf

Ein gelbes Band bringt sie zusammen: Obstbaumbesitzer, die nicht alles ernten können, und diejenigen, die es gerne pflücken. Warum es gute Gründe für die Ernteaktion gibt.

Mit dem Herbstbeginn steht auch wieder die Obsternte an. Viele Äpfel oder Zwetschgen hängen bereits reif an den Bäumen. Manche Bäume stehen frei in der Landschaft, und nicht jeder Besitzer oder Besitzerin kann das Obst selbst ernten. Die Folge: Reifes und gutes Obst verkommt. Sich einfach frei zu bedienen, kann schnell zu Ärger führen. Mit der Aktion Gelbes Band ist man auf der sicheren Seite, und es gibt gute Gründe, daran teilzunehmen.

Jedes Jahr verkommen viele Kilogramm Obst auf privaten und öffentlichen Flächen und müssen unter Umständen noch dazu aufwendig entsorgt werden. Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege möchte zusammen mit dem Landkreis Günzburg einen Beitrag dazu leisten, diese Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Deshalb wird auch in diesem Jahr wieder das Ernteprojekt "Gelbes Band" gestartet. Ein Projekt, das bereits im vergangenen Jahr erfolgreich im Landkreis Günzburg umgesetzt worden ist. Die flatternden gelben Bänder an vielen Obstbäumen im Landkreis Günzburg sollen auch in diesem Jahr wieder zur Ernte einladen.

Hier darf kostenlos und ohne Rücksprache geerntet werden

Die Aktion Gelbes Band funktioniert ganz einfach: Obstbaumbesitzerinnen und -besitzer können ihre Bäume durch ein gelbes Band kennzeichnen und damit signalisieren: Hier darf kostenlos und ohne Rücksprache gepflückt oder Fallobst aufgelesen werden. Verbraucherinnen und Verbraucher können so für den Eigenbedarf kostenlos Obst in ihrer Umgebung ernten und verwenden. Dadurch werden die wertvollen Früchte doch noch verwertet.

Und die ersten Bäume stehen bereits zur Ernte bereit: Die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab brachte zusammen mit Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und den Kreisfachberaterinnen Katharina Mairle und Tina Sailer ein gelbes Band an einem Obstbaum in Günzburg an. Hier können die Bürgerinnen und Bürger Äpfel pflücken und genießen.

Kreisfachberaterin Tina Sailer (von links), Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, stellvertretende Landrätin Monika-Wiesmüller-Schwab, Christine Hengeler, Umweltfachkraft der Stadt Günzburg und Kreisfachberaterin Katarina Mairle bringen die Kennzeichnungen für die Aktion Gelbes Band an Bäumen in Günzburg an. Foto: Angela Brenner/Landratsamt Günzburg





"Die Aktion ist ein tolles Zeichen der Solidarität in unserem Landkreis. Hier darf geerntet werden, und das ganz legal", sagt die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab. "Wir sorgen dafür, dass weniger Lebensmittel in der Tonne landen. Wir alle leisten damit einen wichtigen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung." Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig betont, dass es gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtigen sei, auf regionale Produkte zu setzen. "Wir müssen wieder mit den Jahreszeiten leben", sagt er.

Das Projekt "Gelbes Band" findet nun bereits zum zweiten Mal im Landkreis Günzburg statt. "Wir freuen uns, wenn die Aktion Fahrt aufnimmt", sagt Kreisfachberaterin Tina Sailer. Und Katharina Mairle ergänzt: "Das Projekt soll sich etablieren und in den kommenden Jahren fortgeführt werden."

Obst für alle: Hier darf man im Kreis Günzburg zugreifen

In diesem Jahr beteiligen sich die Stadt Günzburg sowie die Gemeinde Rettenbach, die Gemeinde Bibertal, die Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen und die Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang mit den Gemeinden Haldenwang, Dürrlauingen, Winterbach, Landensberg und Röfingen an der Aktion.

Damit alle Freude an der Aktion haben, gilt es, Verhaltensregeln beim Ernten zu beachten: Ungefragt geerntet werden darf ausschließlich von Bäumen und Sträuchern, die ein gelbes Band tragen. Denn nur deren Früchte wurden von den Besitzerinnen und Besitzern für die Ernte freigegeben. Bei der Ernte ist auf einen behutsamen Umgang zu achten. Gepflückt werden sollte nur so viel, wie auch tatsächlich verbraucht werden kann. (AZ/rag)