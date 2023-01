Geldautomaten im Landkreis Günzburg ausgespäht: Akute Warnung vor Angriffen

Die Kripo Neu-Ulm warnt vor Angriffen auf Geldautomaten im Landkreis Günzburg. Deswegen trifft die Sparkasse Günzburg-Krumbach an drei Standorten Sicherheitsmaßnahmen.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Sparkasse Günzburg-Krumbach darüber informiert, dass Standorte von Geldautomaten im Landkreis Günzburg ausgespäht wurden. Es wird davon ausgegangen, dass Angriffe auf diese Automaten in Form von Sprengungen zu befürchten sind. Die Sparkasse Günzburg-Krumbach hat deshalb in Abstimmung mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm Maßnahmen zur Verhinderung solcher Taten vorgenommen. Das bedeutet: Im Landkreis müssen temporär an drei Standorten der Sparkasse Günzburg-Krumbach Maßnahmen zur Sicherheit aller Beteiligten ergriffen werden.

An den weiteren Standorten im Landkreis Günzburg gibt es eine Überwachung

Konkret betroffen seien die Filialdirektionen in Jettingen und Leipheim sowie der SB-Standort Ettenbeuren, informiert der Sparkassenvorstand in einer aktuellen Pressemitteilung. In Jettingen und Leipheim werden die SB-Bereiche der Filialdirektionen täglich ab etwa 19 Uhr geschlossen, das Bargeld wird nachts aus den Automaten entnommen. Der SB-Standort Ettenbeuren muss vorübergehend komplett geschlossen werden, das Bargeld wird ebenfalls aus dem Automaten entfernt. Entsprechende Hinweise sind an den Standorten angebracht. Die Sparkasse Günzburg-Krumbach bittet um Verständnis für die temporären Einschränkungen der nächtlichen Bargeldversorgung, die sich aufgrund der aktuellen Lage laut dem Sparkassenvorstand aber nicht vermeiden lassen. Diese Maßnahmen seien von der Kriminalpolizei Neu-Ulm dringend empfohlen worden.

Ein gesprengter Geldautomat. Foto: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

Sobald sich die Gefährdungslage entspannt, würden die Maßnahmen in Abstimmung mit den Behörden wieder aufgehoben, schreibt der Vorstand weiter in einer Pressemitteilung. Die weiteren Standorte der Sparkasse Günzburg-Krumbach sind von den Maßnahmen nicht betroffen, da für diese eine Revierüberwachung angeordnet ist. Sprengungen von Geldautomaten durch Kriminelle haben in den vergangenen Jahren – auch in der Region – stark zugenommen. Die Sparkasse Günzburg-Krumbach war bereits konkret betroffen: Im vergangenen Jahr wurde der Geldautomat in Ettenbeuren gesprengt; im Jahr 2020 war der Geldautomat auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Leipheim Ziel eines Angriffs. (AZ)