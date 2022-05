Landkreis Günzburg

12:30 Uhr

Gerd Mannes klagt über Maskenpflicht im Landratsamt

Plus Im Günzburger Kreisausschuss wurde über die verbesserte Schülerbeförderung und wichtige Investitionen diskutiert. Christoph Böhm folgt auf den verstorbenen Konrad Barm.

Von Walter Kaiser

Debatten über das Tragen von Corona-Schutzmasken gehören seit Beginn der Pandemie zu den Steckenpferden der AfD. Infolgedessen hat Gerd Mannes, der Vorsitzende der AfD-Kreistagsfraktion, in einer Mail an Landrat Hans Reichhart dieser Tage Auskunft darüber gewünscht, warum im Landratsamt weiterhin FFP2-Masken getragen werden müssen – obwohl auf Bundes- und Landesebene die Corona-Beschränkungen weitgehend aufgehoben worden seien. Was Mannes nach eigenen Angaben auch nicht versteht: Warum müssen in den Fluren und Räumen des Landratsamtes Masken getragen werden, derweil bei den Sitzungen der Ausschüsse des Kreistags im Sitzungssaal des Landratsamtes das Tragen einer Maske jedem Einzelnen überlassen bleibt.

