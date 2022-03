Kreis Günzburg: DGB-Chef ärgert sich über Kriegsbefürworter

Der Günzburger DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning weiß aus Betrieben, dass vereinzelt der Angriffskrieg Putins gutgeheißen wird. Dafür hat er kein Verständnis.

Der Krieg in der Ukraine und seine schon eingetretenen und noch bevorstehenden wirtschaftlichen Folgen, auch für den Landkreis, diskutierten die Mitglieder des DGB-Kreisvorstandes Günzburg. Leider, so der DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning, werde aus den Betrieben berichtet, dass es auch im Landkreis Günzburg, wenn auch Gott sei Dank relativ selten, Stimmen gebe, die für diesen Krieg Verständnis hätten und ihn sogar befürworteten. Für den Gewerkschaftsfunktionär steht fest: Egal, ob mit oder ohne Migrationshintergrund - wer Putins unfassbar menschenverachtenden Angriffskrieg auf die Ukraine befürworte, müsse sich fragen lassen, ob er in unserer Gesellschaft, deren Grundwerte in der Ukraine mit angegriffen würden, noch seinen Platz habe und sein Geld verdienen wolle. Für Gloning hört nach eigenen Worten bei Kriegsbefürwortern die Toleranz und Meinungsfreiheit auf.

Wie verschiedene Betriebsrätinnen und -räte berichteten, seien in vielen Firmen im Landkreis die Auftragsbücher noch sehr voll. Aber bereits vor dem Ukrainekrieg hätten gestörte Lieferketten die Produktion negativ beeinflusst. Jetzt drohe eine weitere massive Verschlechterung dieser Problemlage.

Springer-Gloning kritisiert Wirtschaft und öffentliche Hand

"Ich frage mich", so die Verdi-Vorsitzende im Landkreis Günzburg, Helga Springer-Gloning, "ob unsere Wirtschaft, aber auch die öffentliche Hand trotz der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie immer noch nicht gelernt haben, was Abhängigkeit von ausbeuterischen Billiglohnproduzenten bedeutet." Es häuften sich wieder Meldungen, dass Schutzmasken vermehrt in Billiglohnländern und nicht bei heimischen Produzenten geordert würden, weil die dann ein paar Cent billiger seien.

Der DGB-Kreis Günzburg fordert deshalb die Träger der Krankenhäuser, der Altenheime, der Behinderten- und Reha-Einrichtungen und der anderen Einrichtungen der öffentlichen Hand im Landkreis auf, öffentlich klarzustellen, woher sie ihre Schutzmasken beziehen.

Gewerkschafter Maget: Billig können wir uns nicht mehr leisten

"Billig muss man sich leisten können. Jede und jeder muss aber kapieren, dass wir uns billig nicht mehr leisten können", fasste Stefan Maget von der Gewerkschaft IG BCE die Diskussion pointiert zusammen. Das gelte natürlich auch für die private Wirtschaft.

Völlig einig waren sich die Landkreisvertreterinnen und -vertreter der Gewerkschaften in der politischen Forderung, dass die enormen Folgekosten, die der Ukrainekrieg in jedem Fall mit sich bringen wird, unbedingt gerechter finanziert werden müssten als die Kosten der Corona-Pandemie. Sonst werde unsere Demokratie auch noch "von innen her gefährdet".