Gewinner des Maibaumwettbewerbs dürfen sich über Freibier freuen

Auf dem Gelände der Günzburger Radbrauerei sind die gesponserten Preise in flüssiger Form übergeben worden. Wir danken für die Teilnahme!

Pünktlich zum langen Pfingstwochenende haben die Sieger unseres Maibaumwettbewerbs ihre Preise bekommen: 50 Liter Bier gehen an die Freiwillige Feuerwehr Scheppach, die mit ihrem herausragenden Maibaum das Voting gewonnen hat. Über den zweiten Platz (und 30 Liter) dürfen sich die Feuerwehrler in Ziemetshausen freuen, die ebenfalls in Gemeinschaftsleistung den Baum schnitzten und aufstellten. Der dritte Platz (20 Liter) geht ganz in den Süden des Landkreises, herzlichen Glückwunsch dem Gammler-Club Ebershausen.

Das Bild zeigt Radbrauereichef Georg Bucher (von links), Florian Faßnacht (zweiter Kommandant FFW Scheppach), Florian Lex (Schnitzmeister FFW Scheppach), Christian Späth (stellvertretender Vorsitzender FFW Scheppach), Lukas Schuler (Maibaumbeauftragter FFW Scheppach), Edwin Räder (FFW Ziemetshausen und Zweiter Bürgermeister), Michael Fendt (Schriftführer FFW Ziemetshausen) und Fabian Muck (Gammler-Club Ebershausen). (sohu)