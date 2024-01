Landkreis Günzburg

vor 50 Min.

Drogenrazzia: So kam die Polizei auf den Club im Kreis Günzburg

Plus Nach monatelanger Ermittlung folgte der Zugriff: 59 Besucher einer Disco im östlichen Landkreis Günzburg sind tatverdächtig. So lief der Einsatz ab.

Von Celine Theiss

Die Razzia in einer Diskothek in einem Gewerbegebiet im östlichen Landkreis Günzburg kam nicht von ungefähr. Am Wochenende hatten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West 165 Besucherinnen und Besucher des Clubs kontrolliert. Das Ergebnis: beträchtliche Mengen Drogen und 59 Tatverdächtige. In der Folge wurden 55 Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und vier Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels von Ecstasy, Kokain und Amphetamin eingeleitet. Doch wie waren die Beamten auf den Club gekommen und hat der Landkreis ein Drogenproblem? Pressesprecher Holger Stabik und Kriminaloberrat Hans Willbold haben Antworten.

"Wir haben Hinweise aus verschiedenen Ermittlungsrichtungen erhalten", sagt der Pressesprecher. So seien in den vergangenen Wochen und Monaten verschiedene Informationen bei der Polizei eingegangen, die darauf hindeuteten, dass in dem Club im östlichen Landkreis regelmäßig Drogen im Umlauf sind. Auch andere Ermittlungsverfahren erhärteten den Verdacht. Peter Hirsch, stellvertretender Polizeichef in Burgau, erzählt, dass die Beamten der Polizeiinspektion an besagtem Wochenende lediglich als Beobachter vor Ort waren. Die Polizei Burgau sei aber im Vorfeld an den Ermittlungen beteiligt gewesen. Bei dem betroffenen Lokal handelt es sich, so Stabik, nicht um "eine klassische Großraumdisco". Der Betreiber des Clubs möchte sich zu dem Vorfall aufgrund der laufenden Ermittlung bisher nicht äußern.

