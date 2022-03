Große Hilfsbereitschaft im Landkreis Günzburg für Flüchtlinge aus der Ukraine

Noch sind dem Landkreis offiziell keine geflüchteten Ukrainer zugeteilt worden. In jedem Fall gibt es ein paar Regeln - auch für alle, die privat unterkommen.

Die Hilfsbereitschaft im Landkreis Günzburg ist groß: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits bei der zentralen Meldestelle des Landratsamts Günzburg unter ukraine@landkreis-guenzburg.de gemeldet und signalisiert, Wohnraum für mögliche Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen zu können. Auch viele private Sammelaktionen für Hilfsaktionen wurden initiiert und der Landkreis ist diesbezüglich auch in engem Kontakt zu den Hilfsorganisationen in der Region. „Ich bin den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Günzburg sehr dankbar für diese große Hilfsbereitschaft. Egal ob Wohnungen zur Verfügung gestellt werden oder Hilfsgüter gesammelt oder gespendet werden – jeder einzelne Beitrag zählt und ist wichtig. Dafür danke ich Ihnen allen“, erklärt Landrat Hans Reichhart in einer Pressemitteilung. Auf Nachfrage unserer Redaktion quantifizierte das Landtatamt die Zahl der Angebote, die über die Mailadresse bei der Behörde bislang eingegangen sind. Es sind um die 100.

In den nächsten Tagen würden nun alle Nachrichten, die bei der zentralen Meldestelle eingegangen sind, abgearbeitet, um die Hilfsangebote zu koordinieren. Noch seien dem Landkreis Günzburg offiziell keine Flüchtlinge aus der Ukraine zugewiesen worden. Allerdings geht das Landratsamt davon aus, dass einige Menschen aus der Ukraine bei Privatpersonen untergekommen sind. Dabei gilt zu beachten: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die bei Verwandten im Landkreis Günzburg Hilfe und Zuflucht suchen, müssen sich unverzüglich im "Anker"-Zentrum der Regierung von Schwaben, Aindlinger Straße 16, in Augsburg melden. Sie werden dort registriert und können anschließend zu ihren Verwandten zurückkehren, sofern diese eine Unterkunft bereitstellen.

Ukraine-Flüchtlinge: Das "Anker"-Zentrum ist ständig besetzt

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die keine Verwandten im Landkreis Günzburg haben, beziehungsweise deren Verwandte keine Unterkunft bereitstellen können, müssen sich ebenfalls in Augsburg melden. In diesen Fällen erfolgt nach der Registrierung und gegebenenfalls einer übergangsweisen Unterbringung eine Zuweisung in eine Gemeinschaftsunterkunft oder in eine dezentrale Asylunterkunft.

Das Landratsamt Günzburg weist darauf hin, dass ein persönliches Erscheinen in Augsburg unumgänglich ist. Das "Anker"-Zentrum ist ständig besetzt, eine vorherige Anmeldung ist derzeit nicht erforderlich. Die bayerische Staatsregierung hat mittlerweile eine Informationsseite zur Ukraine eingerichtet. Unter www.ukraine-hilfe.bayern.de gibt es wichtige Informationen zu Geld- und Sachspenden, Wohnraum-Angeboten und Dolmetschern. Dort ist auch die Telefonnummer einer Hotline angegeben, die sieben Tage die Woche für Fragen und Angebote zur Ukraine geschaltet ist. (AZ)