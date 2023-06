Grüne Kreistagsfraktion bemängelt den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis

Die Grünen bedauern, dass das Deutschlandticket nicht für den Flexibus im Landkreis Günzburg gilt. Die Fraktion fordert, dass dringend etwas getan werden muss.

In entspannter Atmosphäre im Garten des Cafés Rosengässchen in Günzburg tagte die Grüne Kreistagsfraktion und zog Bilanz der ersten drei Jahre der Legislaturperiode. Motiviert gab sich Kurt Schweizer, der als Fraktionsvorsitzender einstimmig wiedergewählt wurde. "Wir sind sehr aktiv in der Kreistagsarbeit, stellen Anfragen und Anträge und bringen uns und unser Know-how ein“, so sein Resümee. Landrat Hans Reichhart habe schon 2019 im Wahlkampf angekündigt, den Landkreis bis 2035 klimaneutral zu machen. "Diesen Worten werden jetzt wohl Taten folgen“, hofft Schweizer.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurden Harald Lenz, Bürgermeister von Ebershausen und als langjähriger Krankenpfleger in sozialen Themen zu Hause, und Eveline Kuhnert, die als Stadträtin in Burgau besonders für Klimaschutz eintritt und die Themen Abfall und Umwelt betreut. "Abfallvermeidung ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität“, betonte sie. Dazu sei die Verwertung des Biomülls und des Grünguts in offener Kompostierung nicht mehr zeitgemäß; hier dränge die Grüne Fraktion auf Lösungen der Kaskadennutzung (Energie, Biogas, Restmengenkompostierung) und Entwicklungen zur Pflanzenverkohlung (Terra Preta).

Öffentlicher Nahverkehr im Landkreis Günzburg ist mangelhaft

Der mangelhafte öffentliche Nahverkehr im Landkreis Günzburg bleibe Dauerbrenner der Fraktion. Dank Deutschlandticket seien die Weichen gestellt worden. "Aber was haben wir im Landkreis Günzburg davon?“, fragte Schweizer. Das Deutschlandticket gelte leider nicht für den Flexibus, hier müsse dringend etwas getan werden. Daher werde sich die Fraktion im Kreistag dafür stark machen, dass die Deutschlandticket-Nutzer zumindest ermäßigt mit dem Flexibus fahren können. Auch die Umsetzung der Barrierefreiheit im ÖPNV werde die Fraktion im Auge behalten.

Die Fraktion zeigte sich erfreut über die Arbeit der Grünen in der Bundesregierung, auch wenn Kompromisse schmerzten. "Klimaschutz funktioniert nicht von allein und ohne entsprechende Maßnahmen“, so Lenz. Der massive Ausbau der erneuerbaren Energien müsse nun auch in Bayern vorankommen. Und der bayerische Landtagswahlkampf? Betroffen zeigte sich die Fraktion von den populistischen Äußerungen Söders und seiner Regierungsmitglieder. "Statt Ideen für Bayern zu entwickeln, werden Schreckensszenarien an die Wand gemalt, die ohne Hand und Fuß sind“, so Max Deisenhofer, der als Landtagsabgeordneter aus der Landespolitik berichtete. (AZ)