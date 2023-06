Grundstein für "Silicon Valley der Psychiatrie" in Günzburg ist gelegt

Der Neubau der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am BKH ist ein Meilenstein für das Günzburger Gesundheitswesen. 2025 soll der Bau fertig sein.

Der Neubau der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik beim Bezirkskrankenhaus Günzburg ist ein Jahrhundertprojekt. Nicht zuletzt deshalb, weil das Gesamtprojekt mit seinen drei Bauabschnitten deutlich über 100 Millionen Euro kosten wird. Nun wurde der Grundstein für den rund 43 Millionen schweren zweiten Bauabschnitt gelegt, der mit rund 36 Millionen Euro von der Regierung von Schwaben gefördert wird. Der Neubau soll Ende 2025 fertiggestellt sein. Wie das Großprojekt den Campus des Bezirkskrankenhauses Günzburg (BKH) nachhaltig verändern wird.

Ein großer Teil mit über 120 stationären Betten und tagesklinischen Plätzen sollen in dem Gebäude untergebracht werden. Weitere Kapazitäten werden in einem dritten Bauabschnitt folgen. „Es ist das Silicon Valley der Psychiatrie im Landkreis Günzburg“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Bezirkskliniken Schwaben, Stefan Brunhuber, als für einen Moment während der Grundsteinlegung des zweiten Bauabschnittes die Arbeiten auf der Baustelle ruhten. Solch ein Großprojekt könne nur mit starken Partnern an der Seite gelingen, angefangen von den werkschaffenden Firmen über den Planungsstab und die Bauleitung bis hin zur Finanzverwaltung, den Verwaltungsräten der Bezirkskliniken Schwaben und den Verwaltungen in Stadt und Landkreis. Die neue Klinik sei nicht nur wichtig für die Patientinnen und Patienten, sondern auch für alle Mitarbeiter, die das Haus durch Pflege und Therapie mit Leben füllen.

Klinik am BKH Günzburg wird ein hochmoderner Arbeitsplatz

„Ein Zuhause baut man nicht mit den Händen, man baut es mit der Seele“, sagte der Bezirkstagspräsident und Verwaltungsratsvorsitzende der Bezirkskliniken Schwaben, Martin Sailer. Es sei aber eben auch nicht einfach nur ein Haus, das hier gebaut werde. Die neue Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik beim Bezirkskrankenhaus sei ein Jahrhundertprojekt und es soll ein Zuhause werden für viele Menschen, die eine Zeit lang hier leben werden. Aus der Psychologie wisse man, so Sailer, dass die direkte Umgebung eine Auswirkung auf die Gesundheit und auf den Gesundheitsprozess von Menschen habe. Das gelte insbesondere auch für Menschen mit seelischen Erkrankungen. Mit dem Neubau sollen diese nicht nur ein Haus vorfinden, indem sie aufgenommen werden, sie sollen aufgefangen werden und ein Zuhause auf Zeit vorfinden. Die Einrichtung soll dafür sorgen, Raum um Zeit zu schaffen, damit diese Menschen sich regenerieren.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer (links) und der Vorstandsvorsitzende Stefan Brunhuber informierten über den zweiten Bauabschnitt. Foto: Bernhard Weizenegger

Dank der Behandlung, der Pflege und des Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könne das an vielen Tagen geschehen, um Menschen bei ihrer Genesung zu helfen. Nicht selten sei das ein langer und steiniger Weg, da brauche es Kompetenz, Engagement und ganz viel Herz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekämen mit der neuen Klinik einen hochmodernen Arbeitsplatz auf aller neuestem Stand der Technik, betonte Sailer. „Ich hoffe, dass die neue Klinik auch für leitende Ärzte, Ärzte, Pfleger und jeden Mitarbeiter mehr sein wird, als nur ein schlichtes Gebäude“, sagte Sailer. Mit Blick auf die beiden Vertreter des Verwaltungsrates der Bezirkskliniken Schwaben Johann Popp und Stephanie Denzler betonte Sailer, dass man um die Bedeutung des Gesamtprojektes wisse. Und deshalb habe das Gesamtprojekt rund 100 Millionen Euro gekostet, das auf drei Bauabschnitte aufgeteilt ist.

Der Leiter der Bauabteilung der Bezirkskliniken, Raphael Ziegler (von links), stellvertretende Landrätin Ruth Abmayr, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Stefan Brunhuber, Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Bezirksrätin Stephanie Denzler, Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Bezirksrat Johann Popp beim Einlassen der Zeitkapsel. Foto: Bernhard Weizenegger

Neubau am BKH Günzburg bekommt über 350 Fenster

Man hat sich als Bezirk und mit den Bezirkskliniken Schwaben viel vorgenommen. Einiges sei bereits geschafft. Der erste Bauabschnitt ist bereits fertig. Er umfasste unter anderem den Neubau der Neuroradiologie, das Neue Parkcafé mit Mehrzweckhalle und einen neuen Hubschrauber-Landeplatz. Das mache Vorfreude auf die nächsten Maßnahmen, so Sailer. Auch wenn man sich im Detail noch nicht so richtig vorstellen könne, wie alles mal aussehen wird, ist jetzt schon eines klar: „Das Vorhaben wird den Campus BKH und Günzburg nachhaltig verändern.“ Die Baumaßnahmen haben bereits begonnen. Der zweite Bauabschnitt ist in vollem Gange. Über 15 Kilometer Rohrleitungen für Heizung, Kälte und Sanitär werden verlegt und das Gebäude wird über 350 Fenster haben. „Ich bin mir sicher, dass der Neubau Strahlkraft weit über die Region hinaus haben wird“, sagte der Bezirkstagspräsident.

Der Leiter der Bauabteilung der Bezirkskliniken, Raphael Ziegler, mit einer aktuellen Ausgabe der Günzburger Zeitung, die in die Zeitkapsel gepackt wurde. Foto: Bernhard Weizenegger

Neben ihren Worten sorgten Brunhuber und Sailer aber auch noch für eine weitere Botschaft, die weit in die Zukunft reichen soll. Brunhuber und Sailer rollten eine von ihnen unterzeichnete Urkunde zusammen und steckten diese in eine gravierte Zeitkapsel aus Metall. Mit hinzugegeben wurde die klinikinterne Hauszeitung der Bezirkskliniken Schwaben sowie die Tageszeitung, die aktuelle Ausgabe der Günzburger Zeitung. Nachdem die Kapsel im Fundament versenkt wurde, wünschte Sailer für die folgenden Baumaßnahmen einen guten Verlauf.