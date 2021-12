Günzburg: 20-Jähriger verletzt Kopf des Kontrahenten mit einem Teller

In der Günzburger Asylbewerberunterkunft geht es zunächst mit einem verbalen Streit unter zwei Männern los. Dann wird ein Teller geworfen. Und plötzlich taucht auch ein Messer auf.

In einer Asylbewerberunterkunft in Günzburg kam es laut Polizei am Abend des 25. Dezember zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 20-jährigen und einem 28-jährigen Mann. Im Laufe dieser Streitigkeit griff der 20-Jährige einen Teller und verletzte seinen Kontrahenten, indem er den Teller gegen dessen Kopf warf.

Bei Streit in Günzburger Asylunterkunft fliegt ein Teller

Im Anschluss nahm der Aggressor ein Messer und bedrohte den 28-Jährigen. Die eingesetzten Polizeistreifen nahmen den Täter in Gewahrsam. Der Verletzte wurde mit einer Platzwunde an der Stirn mit einem Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus Günzburg gebracht. (AZ)