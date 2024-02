Günzburger Bürgernetzvereine stellen ihre Dienste ein

Nach fast 30 Jahren planen die Vereine im Landkreis ihre Auflösung. Ein letztes Mal sind die Mitglieder gefragt.

Zum Ende des Jahres werden die Bürgernetzvereine (Förder- und Trägerverein) im Landkreis Günzburg ihre Dienste einstellen. Dazu finden am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr im Landgasthof Linde in Deffingen außerordentliche Mitgliederversammlungen statt. Dies teilen die beiden Vorsitzenden Thomas Burghart und Wolfgang Reichelsdorfer in einer Pressemitteilung mit.

Bei den jüngsten Treffen der Mitglieder und der Vorstände wurden bereits die Regularien besprochen. Die beiden Vereine sehen ihre 1996 gestartete Aufgabe zur Heranführung der Bevölkerung an die neuen Medien erfüllt. Dazu war es immer schwieriger, ehrenamtlich aktive Mitglieder zum Betrieb und in der Vereinsführung zu finden. Ein Problem vieler Organisationen. So sind die Auflösung und die Wahl der Liquidatoren unumgänglich. Der bisherige Vorstand wird aber auch über den Weiterbetrieb der Postfächer und Verbleib der BNV-Domains informieren. Zur besseren Planung werden die verbliebenen 233 beziehungsweise 204 Mitglieder bei Teilnahme an der außerordentlichen Mitgliederversammlung um eine Nachricht an vorstandschaft@bnv-gz.de gebeten. (AZ)