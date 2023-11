Günzburger Ehepaar verliert wegen Schockanrufs fünfstelligen Betrag

Die Tochter des Ehepaars soll eine Straftat begangen haben und komme ins Gefängnis, würden die Eltern die Kaution nicht zahlen. Das stellt sich als Lüge heraus.

Am Mittwoch kam es im Landkreis Günzburg gleich zu mehreren betrügerischen Schockanrufen. In einem Fall erbeuteten die Betrüger einen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die sogenannten „Schockanrufe“ setzen darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen. Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann.

Oft wird hier die Geschichte von einem durch den Angehörigen verursachten tödlichen Verkehrsunfall erzählt. Ein vermeintlicher Polizist oder Staatsanwalt gibt vor, dass eine Haftstrafe nur durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden könne.

Im Landkreis Günzburg wurden gleich mehrere Menschen angerufen

In mehreren Fällen nutzten Betrüger die Masche, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und zur Auslösung aus der Haft eine Kaution in fünfstelliger Höhe geleistet werden müsse. In zwei Fällen reagierten die Angerufenen richtig und gingen nicht weiter auf das Telefonat ein, sondern erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Keine Unbekannten in die Wohnung lassen. Türspion, vorgelegte Türsperre und Sprechanlage benutzen, notfalls durch geschlossene Türe sprechen. Handwerker oder Mitarbeiter von Behörden kommen im Normalfall nicht ohne Ankündigung.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Dienstausweis verlangen. Gegebenenfalls Rückruf bei Behörde/Handwerksbetrieb/Hausverwaltung/Notruf ankündigen und notfalls durchführen. Besucher vor der Türe warten lassen. Keine Geschäfte an der Haustüre abschließen und nichts unterschreiben.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Bei Schockanrufen misstrauisch werden; im Zweifel auflegen. Rufen Sie den Verwandten oder Bekannten unter der Ihnen bekannten Nummer zurück; nicht die Rückruf-Funktion nutzen. Wenn die Person nicht erreichbar ist, selbst den Notruf 110 wählen oder die örtliche Polizei anrufen. Nicht unter Druck setzen lassen; auflegen, wenn etwas merkwürdig erscheint.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Niemals eine telefonisch eingeforderte Vorab-Kaution oder Vorab-Gebühren bezahlen. Fragen Sie sich: Habe ich an einer Lotterie teilgenommen? Gewinne werden im Normalfall nicht telefonisch, sondern schriftlich mitgeteilt. Am Telefon keine Geschäfte abschließen oder persönliche Daten (Adresse, Konto- oder Kreditkartennummer etc.) preisgeben. Niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen übergeben. (zm)



In einem weiteren Fall erhielt ein Ehepaar einen Anruf, in dem vermeintlich offenbart wurde, ihre Tochter hätte eine schwangere Radfahrerin umgefahren, woraufhin diese und das ungeborene Kind verstorben seien. Die Betrüger hielten das Ehepaar über Stunden am Telefon und erklärten im weiteren Verlauf, dass durch die Zahlung einer Kaution eine Inhaftierung der Tochter abgewendet werden könnte.

Günzburger Ehepaar glaubt den Telefonbetrügern

Im guten Glauben, der Tochter aus der Notlage zu helfen, übergab die Frau einen fünfstelligen Betrag in einem Briefumschlag an eine bislang unbekannte Frau. Die Übergabe fand am Mittwoch gegen 15:45 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz vor dem Amtsgericht in Günzburg statt.

Die Abholerin wird von der Geschädigten als etwa 1,5 Meter groß, schlank, mit dunklerer Hautfarbe und schwarzen längeren Haaren, welche zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren und in schwarz Bekleidet beschrieben. Sie sei über den Fußgängerbereich der Hofgasse zur Übergabe gekommen und habe sich auch wieder in diese Richtung entfernt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (AZ)