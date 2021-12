Günzburger Kreistag ist sich uneins über neue Bahntrasse

Plus Zwei Varianten für die neue Bahntrasse Ulm-Augsburg schließt das Gremium komplett aus, bei den anderen beiden sind Nachbesserungen gewünscht.

Es wurde lange und kontrovers im Kreistag debattiert. Zwischenzeitlich war der Günzburger Oberbürgermeister, SPD-Kreisrat Gerhard Jauernig, einigermaßen genervt. Im Kreistag stand eine Resolution des Landkreises zum Neubau einer Schnellbahntrasse zwischen Neu-Ulm und Augsburg quer durch den nördlichen Landkreis auf der Tagesordnung. Mit dem Text der vorgelegten Stellungnahme sei der Kreistag drauf und dran, die gleiche „Kirchturmpolitik“ zu betreiben wie jene Städte und Gemeinden, die eine neue Trasse zwar befürworten, aber halt nicht vor der eigenen Haustür. In letzter Konsequenz bedeute die geplante Resolution mit ihren zahlreichen Ausschlusskriterien ein Ja zum Neubau – allerdings „mit der Maßgabe, dass dieser nicht über den Landkreis Günzburg führen dürfe“, monierte Jauernig. Die Mehrheit des Kreistags sah es anders.