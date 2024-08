Günzburger Polizei ermittelt: Schwere Wasserpumpe und Werkzeugkoffer gestohlen

Die Polizeiinspektion Günzburg ist einem ungewöhnlichen Diebstahl auf der Spur. Zwischen dem 5. und 28. August nutzten unbekannte Täter den Betriebsurlaub auf einer Günzburger Baustelle im Auweg aus, um eine schwere Wasserpumpe aus einer tiefen Grube zu stehlen. Dafür mussten die Diebe laut Polizeiangaben zuerst verschraubte Bauzaunelemente abschrauben und anschließend mit einem Fahrzeug die Pumpe abtransportieren. Die Polizei vermutet, dass die auffälligen Aktivitäten den Anwohnern oder Passanten aufgefallen sein könnten.

Hochwertiges Werkzeug in Ichenhausen gestohlen

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Mittwoch in Ichenhausen. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen 9 und 12 Uhr wurden aus einem nicht abgesperrten Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedenstraße drei markante rote Werkzeugkoffer der Marke Hilti gestohlen.

Die Polizeiinspektion Günzburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)