Landkreis Günzburg

vor 21 Min.

So feiern die Menschen in Günzburgs Wärmestube das Weihnachtsfest

Plus Zu helfen und Zuwendung denjenigen zu schenken, die es nötig haben – nach dieser Prämisse handeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Wärmestube in Günzburg.

Von Claudia Jahn

Herbergssuche ohne Erfolg, Zurückweisung auf der ganzen Linie, verschlossene Türen, wo immer angeklopft wurde – das ist der markante Beginn der Weihnachtsgeschichte, die uns im Lukas-Evangelium übermittelt wird. Menschen auf der Suche nach einer Unterkunft und einem Dach über dem Kopf, das ihnen Schutz gibt und einem Bett, auf dem sie Ruhe finden können. Vor 2000 Jahren mussten Maria und Josef ihre Zuflucht in einem Stall suchen. Jesus, der in diesem Stall das Licht der Welt erblickte, setzte durch seine Botschaft der Liebe ein großes Zeichen für die Welt, das auch nach zwei Jahrtausenden seine Gültigkeit hat. Auch heute gibt es Menschen, die auf der Suche nach ein bisschen Wärme und Zuwendung sind und sich über eine warme Mahlzeit freuen, die sie sonst nicht erhalten würden. Diese Menschen, die am oder auch sogar unter dem Existenzminimum leben, die sämtliche privaten Kontakte verloren haben, sind dankbar für jede Hilfe, die ihnen zuteil wird.

