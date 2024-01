Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Nachgefragt zwölf Monate später: Haben sich ihre Wünsche für 2023 erfüllt?

Plus Für einen Rentner, ein Brautpaar und einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Günzburg hat 2023 ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Ist ihnen dieser Schritt gelungen?

Von Heike Schreiber

Für dieses Quartett war 2023 ein außergewöhnliches Jahr, alle vier haben große Veränderungen erlebt: Thomas Hertkorn ist im März nach 30 Jahren an der Fachklinik Ichenhausen in Rente gegangen, Anica und Harald Behringer haben mit ihrer Hochzeit im April den Schritt in ein gemeinsames Leben gewagt und Leo Spengler ist im Mai volljährig geworden. Vor zwölf Monaten haben wir die vier gefragt, was sie sich von ihrem neuen Lebensabschnitt erwarten und erhoffen. Jetzt haben sie auf erneute Anfrage unserer Redaktion verraten, ob sich ihre Vorstellungen, Hoffnungen und Wünsche erfüllt haben oder ob sie an der ein oder anderen Stelle doch gescheitert sind.

Thomas Hertkorn, Autenried Zum 31. März ist Thomas Hertkorn in Ruhestand gegangen – ein neuer Lebensabschnitt nach exakt 30 Jahren an der Fachklinik in Ichenhausen. Drei Jahrzehnte, in denen er als Klinischer Neuropsychologe und Fachpsychologe für Verkehrspsychologie aktiv war, gingen damit zu Ende. Auf der einen Seite war der 63-Jährige froh, endlich seinen vollen Terminkalender hinter sich zu lassen. Auf der anderen Seite sei es ein "schwieriger Schritt" gewesen, "manchmal fehlt etwas". Sein Beruf habe ihm immer "Riesenspaß" gemacht. Zum Glück habe er für sich entschieden, nicht von 100 auf null herunterfahren. An einem Tag in der Woche geht er seinem Nachfolger im Fahrkompetenzzentrum, das er selbst 2016 ins Leben gerufen hat, zur Hand. Und auch sonst ist er "gut eingedeckt" mit Arbeit, wie er mit einem Lachen zugibt. "Aber ohne Termindruck", fügt er hinzu.

