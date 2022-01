Hacker hat vermutlich über Kundenkonto von Frau aus Kreis Günzburg bestellt

Eine Frau aus dem Kreis Günzburg erhält ein Inkassoschreiben in Höhe von 267,74 Euro. Vermutlich hat ein Unbekannter in ihr Kundenkonto gehackt.

Am Freitag erstattete eine 31-Jährige Anzeige bei der Polizei in Günzburg, da sie ein Inkassoschreiben über 267,74 Euro erhielt. Im Zuge der Anzeigenaufnahme ergab sich der Verdacht, dass sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Kundenkonto der Geschädigten verschaffte, und in der Folge diverse Waren bestellt wurden.

Die Polizei Günzburg ermittelt nun wegen Betrugs und Datenveränderung. (AZ)