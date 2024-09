Handwerk: Sechs Kammersieger kommen aus dem Landkreis Günzburg

Bei der Abschlussfeier der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (DMH) – German Craft Skills auf Kammerebene wurden am vergangenen Donnerstag 50 Kammersiegerinnen und Kammersieger von der Handwerkskammer für Schwaben (HWK) geehrt. Sechs von ihnen haben eine Ausbildung im nördlichen Landkreis Günzburg absolviert. Die Kammersieger haben sich damit für den Landeswettbewerb qualifiziert und treten anschließend gegen Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker aus ganz Bayern an.

Die DMH ist in Deutschland und Europa einzigartig: In über 130 Gewerken messen sich in bis zu vier aufeinander aufbauenden Ebenen – von der Innungs- über die Kammer- und Landesebene bis hin zum Bundeswettbewerb der Landessiegerinnen und Landessieger – die besten Absolventinnen und Absolventen einer beruflichen Ausbildung. Das heißt: Mehr als 3000 Jugendliche starten jedes Jahr deutschlandweit in den Wettbewerb um den Bundestitel in ihrem Gewerk.

Sechs Kammersieger haben ihre Ausbildung im nördlichen Landkreis Günzburg absolviert

Über den Kammersieg durften sich gleich zwei junge Männer freuen, die ihre Ausbildung in Jettingen-Scheppach absolviert haben: Anlagenmechaniker Emanuel Walburger von Ewald und Sohn GmbH und Bäcker Kilian Hirle vom Café Fritz. Ebenfalls einen Sieg errungen haben der Metallbauer Samuel Petrowitsch von der Kunstschmiede Adolf Neumeier in Burgau, der Rolladen- und Sonnenschutzmechatroniker Philipp Söll von Reflexa Werke Albrecht GmbH in Rettenbach, der Straßenbauer Marcel Geiger Leonhard Weiss GmbH & Co. KG in Günzburg sowie der technische Systemplaner Johannes Sadler von Heidel Haustechnik in Gundremmingen.

Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, betonte bei der Feier im Atrium der HWK Schwaben: „Das Handwerk bringt tolle Leistungen hervor, im Handwerk arbeiten wunderbare junge Menschen, und das Handwerk hat in Schwaben eine gute Zukunft!“ Rauch bescheinigte den Kammersiegerinnen und -siegern exzellente Leistungen, die sie mit Ausdauer und Kreativität erbracht hätten. „Der Kammersieg soll Sie motivieren, mit Ihren tollen Leistungen weiter am Ball zu bleiben. Denn alle Chancen liegen vor Ihnen, und Sie wissen selbst, wie viel das Handwerk zu bieten hat.“ HWK-Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner schloss sich mit seinen Glückwünschen an und forderte die erfolgreichen Nachwuchstalente auf, die Werbetrommel für das Handwerk zu rühren: „Schließlich können wir mehr junge und talentierte Menschen im Handwerk brauchen.“

Zwei Betriebe aus der Region erhalten Silberne Ehrennadel des Schwäbischen Handwerks

Bei der Feier der Kammersiegerinnen und -sieger werden jedes Jahr auch besondere Leistungen von Handwerksbetrieben im Ausbildungsengagement geehrt. Für den dritten Kammersieg in einer Firma gibt es die Silberne Ehrennadel des Schwäbischen Handwerks. In diesem Jahr erhielten die Auszeichnung: Jörg Fetzer von der Leonhard Weiss GmbH & Co. KG aus Günzburg, Friedrich Josef Heidel von der Firma Heidel Haustechnik aus Gundremmingen und Bianka Zweer von der Landbäckerei Ihle in Friedberg. (AZ)