Hans Reichhart führt weiter den BRK-Kreisverband

Hans Reichhart, ehemaliger Bürgermeister von Jettingen-Scheppach, bleibt auch weiterhin Vorsitzender des Kreisverbands des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Die Mitglieder bestätigten ihn in dem Amt, das er seit 2021 innehat. Dabei war gerade das vergangene Jahr mit der Hochwasserkatastrophe, die den Landkreis Günzburg getroffen hat, aber auch die Corona-Pandemie besonders herausfordernd, wie Reichhart in seiner Bilanz hervorhob.

„In kürzester Zeit haben wir eine Impfstraße organisiert und zahlreiche Hilfsmaßnahmen nach dem Hochwasser umgesetzt. Ich habe rund 40 betroffene Haushalte persönlich besucht und erfahren, wie wichtig das Gespräch mit den Betroffenen ist, oft mehr als die finanzielle Hilfe“, so Reichhart. Ein weiteres wichtiges Thema war das Seniorenzentrum St. Michael, das durch Umstrukturierungen und personelle Veränderungen auf eine zukunftsfähige Basis gestellt werden konnte. Auch der Rettungsdienst wurde für seine hervorragende Personalsituation und den erfolgreichen Betrieb des Flex-RTW gelobt. Reichhart kündigte an, dass der Kreisverband weiterhin auf Kostenmanagement und den Ausbau der Infrastruktur setzen werde.

Hans Reichhart bleibt Vorsitzender des BRK im Landkreis Günzburg

Im Rahmen seiner Rede dankte Reichhart zahlreichen Personen und Gruppen, die sich ehrenamtlich oder hauptamtlich in besonderer Weise für das BRK engagiert haben. „Wie breit das BRK aufgestellt ist, habe ich als Nicht-Rotkreuzler erst in den vier Jahren als Vorsitzender gesehen“, so Reichhart. Er betonte, dass das „Wir“ entscheidend ist und rief alle Mitglieder dazu auf, dem BRK weiterhin die Treue zu halten und ihre Leidenschaft, ihr Wissen und ihre Verantwortung einzubringen.

Icon Vergrößern Sie bilden den neuen Vorstand des BRK-Kreisverbands (von links) Thomas Schulze (Konventionsbeauftragter), Jenny Schack (stellvertretende Vorsitzende), Benjamin Uhl (Schatzmeister), Hans Reichhart (Vorsitzender), Dr. Gregor Kemming (Chefarzt), Angela Mändle (stellvertretende Vorsitzende) und Dr. Christina Ihle (stellvertretende Chefärztin). Foto: Sabine Kappelmeier Icon Schließen Schließen Sie bilden den neuen Vorstand des BRK-Kreisverbands (von links) Thomas Schulze (Konventionsbeauftragter), Jenny Schack (stellvertretende Vorsitzende), Benjamin Uhl (Schatzmeister), Hans Reichhart (Vorsitzender), Dr. Gregor Kemming (Chefarzt), Angela Mändle (stellvertretende Vorsitzende) und Dr. Christina Ihle (stellvertretende Chefärztin). Foto: Sabine Kappelmeier

Für sein herausragendes Engagement wurde Hans Reichhart von Christine Kratzer-Haugg, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des BRK-Bezirksverbandes, mit der BRK-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen erhielten die Einsatzkräfte des BRK für ihren unermüdlichen Einsatz während des Hochwassers. Landrat Hans Reichhart und Landtagsabgeordnete Jenny Schack überreichten hier die Fluthelfermedaillen des Freistaates Bayern.

Landrat Hans Reichhart, der Sohn des Kreisvorsitzenden, dankte in seinem Grußwort dem BRK und betonte, wie unverzichtbar die Organisation für das tägliche Leben im Landkreis sei. Gerade während des Hochwassers habe das BRK eine zentrale Rolle gespielt. „Was wäre, wenn es das BRK nicht gäbe?“, fragte der Landrat und betonte, dass ohne das BRK viele Menschen in Notsituationen alleine gewesen wären.

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen des Vorstands wurde Hans Reichhart in seinem Amt als Kreisvorsitzender bestätigt. Als neue Stellvertreterinnen stehen ihm künftig Jenny Schack und Angela Mändle zur Seite. Auch die Ämter des Schatzmeisters (Benjamin Uhl) und der Justitiarin (Julia Dümmler) bleiben unverändert. Neben dem bisherigen Chefarzt Dr. Gregor Kemming wird Dr. Christina Ihle als stellvertretende Chefärztin fungieren. Die neu geschaffene Position des Konventionsbeauftragten wird zukünftig von Thomas Schulze wahrgenommen. Die Kandidaten traten ohne Gegenkandidaten an und wurden mit sehr großer Mehrheit gewählt.(AZ)