Wofür der Kreis Günzburg dieses Jahr 153 Millionen Euro verwendet

Plus Günzburgs Landrat Hans Reichhart und Kreiskämmerer Fabian Ruf erläutern den Haushalt für 2022. Die Rücklage schmilzt, die Pro-Kopf-Verschuldung steigt.

Es sind beachtliche Summen, die der Landkreis Günzburg in diesem Jahr bewegt. Für den laufenden Betrieb im Landratsamt und dessen Fachabteilungen gibt er rund 153 Millionen Euro aus, einschließlich des Betriebs der Seniorenheime mit 21,8 Millionen und des Abfallwirtschaftsbetriebs mit 16,2 Millionen summiert sich das Ganze auf etwa 191 Millionen. Auf Rekordniveau bewegen sich die geplanten Investitionen in Höhe von 38 Millionen. Zusammen mit den Investitionen beim Abfallwirtschaftsbetrieb und bei den Seniorenheimen werden heuer gut 44 Millionen investiert – das ist ein ordentlicher Faktor auch für die heimische Wirtschaft. Einzelheiten erläuterte im Kreistag der neue Kämmerer Fabian Ruf, eine Bewertung des Kreishaushalts gab Landrat Hans Reichhart ab.