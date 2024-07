Hautkrebserkrankungen: Viele sonnen sich noch immer zu sorglos

Die Sorge, an Hautkrebs zu erkranken, ist bei den Menschen in Bayern groß: Mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) gab in einer repräsentativen Forsa-Umfrage für die AOK Bayern unter 502 befragten Erwachsenen an, Angst davor zu haben, an Hautkrebs zu erkranken. Die Zahlen, welche die AOK Günzburg jetzt vorgelegt hat, machen deutlich, dass diese Sorge nicht unbegründet ist. Und längst nicht alle Menschen nehmen den Sonnenschutz ernst.

Laut der Umfrage geben 67 Prozent an, dass sie ihre eigenen Sonnenschutzmaßnahmen in Zukunft verstärken werden, weil der Klimawandel auch zu einer höheren UV-Strahlung führt. Etwa jeder dritte Befragte in Bayern (38 Prozent) legt jedoch Wert auf eine sommerliche Bräune, drei Prozent ist es sogar egal, ob sie einen Sonnenbrand bekommen.

Die meisten in Bayern haben einmal pro Jahr oder öfter einen Sonnenbrand

„Die Deutsche Krebsgesellschaft warnt davor, dass häufige Sonnenbrände das Risiko für schwarzen und hellen Hautkrebs erhöhen“, sagt Benjamin Finkel, stellvertretender Direktor bei der AOK in Günzburg. In den letzten Jahren hatten laut AOK-Umfrage 42 Prozent der Befragten in Bayern für gewöhnlich etwa einmal pro Jahr oder noch häufiger einen Sonnenbrand. Bei ähnlich vielen war dies seltener als einmal pro Jahr der Fall (39 Prozent), jeder Fünfte (19 Prozent) hatte in den vergangenen Jahren überhaupt keinen Sonnenbrand.

Dass es bei Sonnenschutz und Hautkrebsvorsorge in Bayern noch viel Luft nach oben gibt, zeigt auch der AOK-Gesundheitsatlas deutlich. Bayern lag bei der Häufigkeit von schwarzem Hautkrebs bundesweit an der Spitze der Statistik. 0,52 Prozent der bayerischen Bevölkerung waren daran erkrankt; der Bundesdurchschnitt lag bei 0,49 Prozent. „Im Landkreis Günzburg erhielten 0,50 Prozent die Diagnose schwarzer Hautkrebs, das heißt im Verhältnis gab es hier ähnlich viele Betroffene wie in ganz Bayern“, sagt Benjamin Finkel. Beim hellen Hautkrebs nahm Bayern mit 3,10 Prozent der bayerischen Bevölkerung bundesweit den dritten Platz ein (Bundesdurchschnitt: 2,97 Prozent). Der Landkreis Günzburg lag mit 3,26 Prozent an hellem Hautkrebs Erkrankten im Verhältnis etwas über dem bayerischen Durchschnitt.“

Bei der Hautkrebsvorsorge gibt es großen Nachholbedarf

Auch wenn 52 Prozent der Befragten in Bayern Angst davor haben, an Hautkrebs zu erkranken, gibt es im Bereich Vorsorge deutlichen Nachholbedarf: Nur etwas mehr als ein Drittel der bayerischen Erwachsenen ab 35 Jahren (35 Prozent) nimmt das Angebot des Hautkrebsscreenings bisher regelmäßig in Anspruch, knapp ein Drittel (31 Prozent) bislang überhaupt nicht. „Nur mit regelmäßigen Check-Ups kann Hautkrebs früh erkannt und damit besser behandelt werden“, sagt Finkel.

Gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren können das Hautkrebs-Screening alle zwei Jahre beim Haus- oder Hautarzt in Anspruch nehmen. „Mit Blick auf diese Zahlen und angesichts des Klimawandels, kann ich nur allen Versicherten ans Herz legen, regelmäßig das Hautkrebs-Screening wahrzunehmen“, so Benjamin Finkel. (AZ)