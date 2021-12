Heftiges Schneetreiben führt im Landkreis Günzburg zu vielen Unfällen

Der starke Schneefall am Mittwoch hat im Landkreis Günzburg viele Unfälle ausgelöst. Die Polizei kritisiert, dass viele Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht angepasst haben.

Glätte und Schnee auf den Straßen haben im gesamten Dienstbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Mittwoch zu einer Vielzahl an Verkehrsunfällen geführt. Insgesamt registrierte die Polizei 215 Verkehrsunfälle, bei 30 Unfällen wurden Personen verletzt. Im Landkreis Günzburg gab es insgesamt 38 Unfälle, bei drei davon gab es mindestens einen Verletzten. Im Dienststellenbereich des Präsidiums Schwaben Süd/West gab es zudem rund 130 Einsätze wegen Verkehrsgefahren und -behinderungen, die in der Mehrzahl von liegengebliebenen Lastwagen und Autos verursacht wurden.

Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf der A8 bei Leipheim ereignet. Dabei war ein 31-Jähriger mit seinem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Der Mann passte laut Polizei seine Geschwindigkeit nicht den Witterungs- und Straßenverhältnissen an und geriet ins Schleudern. Der Wagen krachte gegen die Betongleitwand und schleuderte nach rechts über alle Fahrstreifen, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Der 31-Jährige blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann an seinem Wagen Sommerreifen montiert hatte. Angeblich wäre der Reifenwechsel für die nächsten Tage vorgesehen gewesen. Der Autofahrer wird angezeigt und wird ein erhöhtes Bußgeld bezahlen müssen, teilt die Autobahnpolizei Günzburg mit.

70.000 Euro Schaden bei Unfällen im Dienstbereich der PI Günzburg

Im gesamten Dienstbereich der Polizeiinspektion Günzburg ereigneten sich am Mittwoch zwischen 7.30 und 21.30 Uhr insgesamt 22 Verkehrsunfälle, die von der Polizeiinspektion Günzburg, teilweise mit Unterstützung durch benachbarte Polizeidienststellen, aufgenommen werden mussten. Ursächlich für die zahlreichen Verkehrsunfälle war vor allem eine an die winterglatten Straßenverhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit. Der bei den Verkehrsunfällen entstandene Sachschaden wird auf mehr als 70.000 Euro geschätzt. Bei zwei Verkehrsunfällen kam es auch zu Personenschäden. Am frühen Nachmittag kam es auf der B16, etwa auf Höhe Denzingen, zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein 48-Jähriger mit seinem Auto auf den Wagen einer vor ihm befindlichen 45-Jährigen auffuhr. Die Frau wurde leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Mittagszeit verlor eine 36-jährige Autofahrerin auf der Ulmer Straße in Oxenbronn auf der schneeglatten Fahrbahn in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Kreisstraße zwischen Wettenhausen und Deubach ereigneten sich am späten Mittwochabend zwei Verkehrsunfälle. Gegen 21.10 Uhr fuhr ein 30-Jähriger über eine größere Astansammlung auf der Fahrbahn. Etwa zur gleichen Zeit fuhr auf derselben Strecke ein 51-Jähriger bei schneeglatter Fahrbahn über die Äste. Der Schaden bei beiden Unfällen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr war ein 37-jähriger Lkw-Fahrer bei hefigem Schneetreiben und winterglatter Fahrbahn mit seinem Gefahrgutgespann unterwegs. Er kam laut Polizei bei Großanhausen auf einem Anstieg nicht mehr weiter und musste von der Streife der PI Burgau in eine Bushaltestelle gelotst werden. Da er bei den vorliegenden Wetter- und Straßenverhältnissen nicht hätte fahren dürfen, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der 37-Jährige musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Unfälle bei Schnee im Kreis Günzburg: 42-Jähriger bleibt unverletzt

Am Mittwochabend ereignete sich in der Kapuzinerstraße in Burgau ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Ein 42-Jähriger, der mit seinem Auto gegen 18 Uhr auf der Kapuzinerstraße in Richtung Dillinger Straße unterwegs war, kam auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit einem Straßenschild, das auf einer Verkehrsinsel angebracht war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Auch die Polizeiinspektion Krumbach meldet, dass starker Schneefall ab Mittwochnachmittag zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen im südlichen Landkreis führte. Auf der B300 und den Staatstraßen blieben immer wieder Lastwagen an den Steigungen hängen und sorgten so für einen erheblichen Rückstau. Außerdem konnten viele Bäume die Schneelast nicht tragen, stürzten um und blockierten die Straßen. Während der Nacht auf Donnerstag waren viele örtlichen Feuerwehren und die Straßenmeisterei damit beschäftigt, die Straßen wieder frei zu bekommen.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 15.35 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Neuburg in Richtung Wattenweiler unterwegs. Dabei kam er bergab, aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Fahrzeug kurz vor einem Baum stehen.

Auf der Staatsstraße 2024 zwischen Langenhaslach und Neuburg war gegen 16.10 Uhr eine 33-jährige Autofahrerin zu schnell unterwegs. Sie kam in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Am Donnerstagmorgen gegen 3.15 Uhr kam ein 35-Jähriger mit seinem Pkw auf der B300 zwischen Thannhausen und Ziemetshausen ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro.

Auto schleudert Böschung zwischen Münsterhausen und Thannhausen hinunter

Die leichte Kurve zwischen dem Münsterhauser Ortsteil Hagenried und der Einfahrt zur Staatsstraße nach Thannhausen wurde am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr einem 19-jährigen Fahranfänger zum Verhängnis. Er war laut Polizei zu schnell unterwegs und kam mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam, nachdem es eine steile Böschung hinunter schleuderte, in einem Acker zum Stillstand. Der Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. (AZ)