Landkreis Günzburg

06:30 Uhr

Heißer Sommer 2023: Werden Kirchen zu Orten der Abkühlung?

Jeden Tag offen ist die evangelische Auferstehungskirche in Günzburg. Genutzt wird das Angebot zur Einkehr täglich, ob wegen der angenehmen Kühle, kann allerdings keiner genau sagen.

Plus So gehen die Pfarreien im Kreis Günzburg mit der Aufforderung der evangelischen Kirche nach offenen Gotteshäusern um. Es gibt so manches Problem.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Gottesdienstbesucher wissen es längst, dass die Kirchengebäude an heißen Tagen angenehm kühl sind. Kürzlich twitterte Gesundheitsminister Karl Lauterbach, dass die Kirchen in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten sollten. Auch die evangelische Kirche in Deutschland und die Diakonie Deutschland rufen ihre Gemeinden und Einrichtungen auf, Kirchen und kühle Räume als Abkühlungsorte zur Verfügung zu stellen. Bei Pfarrer Frank Bienk stößt diese Aufforderung auf offene Ohren.

„Die Auferstehungskirche in Günzburg ist eine offene Kirche. Sie ist täglich von halb neun bis 17 Uhr geöffnet und tatsächlich ein kühler Ort. Offen für Menschen, die Erfrischung suchen“, sagt Bienk. Die Erfrischung kann dabei spirituell sein, ein Auftanken in Zwiesprache mit Gott oder körperlich. Bienk wohnt neben der Kirche und trifft oft Kirchenbesucher an, wenn er kurz hinüberschaut. „Ich frage sie nicht, warum sie gekommen sind und warum sie bleiben. Unsere Kirche ist offen und ein guter Ort zum Hingehen.“ Man kennt es aus dem Urlaub, dass man sich über offene Kirchen freut, in das Gotteshaus hineinschaut, vielleicht sogar ganz gezielt einen Kunstgegenstand sehen möchte. Schatten, natürliche Kühle und ein Plätzchen zum Sitzen und Ausruhen kommen gelegen, man verweilt vielleicht länger als gedacht, erfährt Spiritualität.

