Helferkreis Burgau und Günzburger Läufer erhalten Integrationspreis

Die Preisträger sind Beispiele dafür, wie gelebte Integration im Landkreis Günzburg funktioniert. Die Ehrenamtlichen setzen sich für Geflüchtete und Fremde ein.

Der Burgauer Helferkreis hat in den vergangenen Jahren vor allem eines bewiesen: Durchhaltevermögen und Herzblut. Seit 2015 kümmern sich die Ehrenamtlichen um Asylsuchende und Geflüchtete, die im Landkreis Günzburg Zuflucht gefunden haben. Dafür wurden die Helferinnen und Helfer nun mit dem Integrationspreis des Landkreises Günzburg ausgezeichnet. Landrat Hans Reichhart und der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Karl Straub, überreichten die Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt. Neben dem Helferkreis Burgau wurden auch die „Günzburger Läufer“ ausgezeichnet, die ein herausragendes Beispiel dafür seien, wie Integration durch Sport gelingen kann.

Der Burgauer Helferkreis zählt aktuell elf Mitglieder. Die Intention der Ehrenamtlichen war und ist es, den Menschen, die nach Deutschland kommen, den Start so angenehm wie möglich zu gestalten. „Es werden in Burgau von wirklich hochmotivierten und engagierten Menschen Aktivitäten für Geflüchtete angeboten“, sagte Anke Escher, Diakonie Neu-Ulm, in ihrer Laudatio auf die Preisträger. Diese reichen von Adventsfeiern über Hausaufgabenbetreuung, von Kochkursen bis zu verschiedenen Freizeitaktionen und Deutschkursen. Durch die Unterstützung des Helferkreises konnten viele Schülerinnen und Schüler ihren Schulabschluss erreichen. „Sie haben in den vergangenen Jahren viele Brücken gebaut, um die Geflüchteten zu unterstützen“, lobte Anke Escher das Engagement der Ehrenamtlichen.

Günzburger Läufer unterstützten Familie aus Eriträa

Es war die Begeisterung zum Laufsport, die beim zweiten Preisträger Menschen miteinander in Verbindung brachte. Die „Günzburger Läufer“, eine vereinslose Laufgruppe, gehen beim Ulmer Einstein-Marathon an den Start, die Preisgelder für ihre Platzierungen spendeten sie an gemeinnützige Organisationen. Dann kam Berihu Tekle aus Eriträa und fragte 2020 an, ob er nicht am Lauftraining teilnehmen dürfte. Beim gemeinsamen Training entwickelte sich zusätzlich ein Deutschkurs und die Läufer versorgten den neuen Laufkameraden sogar mit der notwendigen Kleidung und Laufschuhen.

Dann kam die nächste Herausforderung, denn Berihu Tekles Sohn benötigte schulische Unterstützung. Auch hier konnte der Eriträer auf seine Lauffreunde zählen: Schnell wurde Nachhilfe für Deutsch und Englisch organisiert. Der Jugendliche konnte seine schulischen Leistungen deutlich verbessern. Mittlerweile besucht er eine Realschule im Landkreis Günzburg. Auch in anderen Bereichen erhielt die Familie Unterstützung von den „Günzburger Läufern“, beispielsweise bei Behördengängen.

„Das Team der ‚Günzburger Läufer‘ ist ein weiteres tolles Beispiel für gelebte Integration in unserer Gesellschaft. Auch hier wurden neben vielen Hilfeleistungen Freundschaften aufgebaut“, sagte Anke Escher in ihrer Laudatio. Die Preisträger seien zwei Beispiele aus dem Landkreis Günzburg, die deutlich zeigen, wie Integration gelingen kann. „Dafür sind Anstrengungen notwendig“, betonte Meinrad Gackowski von der Fachstelle Integration, Familie und Engagement am Landratsamt Günzburg. (AZ)

