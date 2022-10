Hereinspaziert in den Mitmach-Circus für Kinder

Plus Daniel Spindler hat ein Zirkuskonzept, das alle Buben und Mädchen bei seinen Vorstellungen einbezieht. Von akrobatischen Übungen, hilfsbereiten Eltern und viel Applaus.

„Wenn alle Kinder nach dem Finale strahlend das Zelt verlassen, dann ist mein Ziel erreicht. Das ist der schönste Lohn für mich!“ – sagt Daniel Spindler, der Chef des Kinder-Mitmach-Circus Flip Flop. Dass da eine Menge Arbeit und viel persönliches Engagement dahintersteckt, kann man nur erahnen. Spindler und seine Familie haben diesen Beruf aus Leidenschaft gewählt. Das ist auch das Erfolgsgeheimnis, weshalb er sich nach den harten Jahren der Corona- Einschränkungen wieder über ein volles Terminbuch freuen kann. Von Frühjahr bis Herbst schlägt er in ganz Deutschland seine Zelte auf und besucht im Vier-Jahres-Rhythmus die Grundschulen.