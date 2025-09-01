Heute vor 86 Jahren begann der 2. Weltkrieg: DGB begeht Antikriegstag

Am 1. September 1939 begann Deutschland den 2. Weltkrieg, der über 60 Millionen Tote und unsagbares Leid mit sich gebracht hat. Um zu verhindern, dass das in Vergessenheit gerät, begehen der DGB-Kreis und seine Gewerkschaften an diesem Datum, auch im Landkreis Günzburg, jährlich den Antikriegstag. Der Antikriegstag ist aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Landkreis laut Pressemitteilung auch ein Anlass, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass der Kriegsbeginn 1939 „nicht vom Himmel gefallen ist“, sondern eine Folge der Politik der Nationalsozialisten und ihrer Partei, der NSDAP, war. Folge einer Politik, die auf den Kernelementen Hass, Hetze, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Intoleranz und übersteigertem Nationalismus basierte. Dramatisch sei, dass inzwischen mit der AfD eine Partei wieder viele Stimmen bekommt, deren Politik sich aus genau den gleichen Kernelementen zusammensetzt, so der DGB.

Nachdem es beim Thema Krieg und Frieden um globale Fragen und Lösungsansätze geht, ist sich der DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning sicher, dass sich viele vor Ort denken: „Ich als einzelne Person aus dem Landkreis Günzburg kann bei solchen weltpolitischen Problemen doch nicht das Geringste bewirken.“ Das stimme aber nicht. Friedenspolitik habe nur eine Chance, wenn der Druck dafür von unten her groß genug ist. Der DGB-Kreisvorsitzende fordert zum Antikriegstag die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises auf, auf die politischen Mandatsträgerinnen und -träger und Parteien in der Region einzuwirken, damit diese dafür eintreten, dass Erhöhungen des Rüstungshaushalts, falls sie erfolgen, nicht durch Kürzungen beim Sozialstaat, bei der öffentlichen Infrastruktur oder bei der globalen Entwicklungspolitik finanziert werden. Nur dann werde die Spaltung der Gesellschaft nicht noch tiefer werden. Natürlich müsse sich laut Gloning Deutschland zusammen mit den anderen demokratischen Staaten in Europa Gedanken machen, wie sie aufgrund der globalen Entwicklungen künftig eine eigenständige europäische Verteidigungsfähigkeit sicherstellen können. Deutschland habe aber laut dem renommierten Friedensforschungsinstitut Sipri, als relativ kleines Land, den viertgrößten Rüstungshaushalt der Welt. Alle EU-Länder gaben 2024 zusammen 271,8 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Diese Zahlen zeigen für den DGB-Kreis, dass eine bessere Abstimmung und Koordination der Verteidigungsstrategien der demokratischen Länder Europas das Gebot der Stunde ist und nicht weitere explosionsartige Steigerungen der Rüstungshaushalte. „Wenn wir die Friedenspolitik den Militärstrategen und Rüstungskonzernen überlassen, wird der Frieden keine große Chance haben“, Gloning abschließend. (AZ)