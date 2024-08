Hier können sich Feuerwehrleute aus dem Landkreis erholen

Die Kreisbrandinspektion des Landkreises Günzburg bietet auch für das Jahr 2025 eine Gruppenfahrt nach Bayerisch Gmain ins Gästehaus und Restaurant St. Florian an, ein entsprechendes Bus- und Doppelzimmerkontingent ist bereits reserviert. Hier können sich Feuerwehrleute aus dem Landkreis Günzburg erholen - nicht zuletzt nach den herausfordernden Hochwasser-Einsätzen in diesem Jahr.

Die Anreise für alle Teilnehmenden erfolgt am Samstag, 11. Januar 2025, Abreisetag ist der 18. Januar. Das Angebot richtet sich an alle aktiven und ehemaligen Feuerwehrangehörige sowie deren Partner und die Mitglieder der Feuerwehrvereine im Landkreis Günzburg.

Feuerwehrleute aus dem Landkreis Günzburg können ausspannen

Das Feuerwehrerholungszentrum liegt im Berchtesgadener Land an der Grenze zum Salzburger Land. Es besteht die Möglichkeit zu Wanderungen, aber auch zu Ausflügen. Fahrten nach Berchtesgaden, an den Königssee, sowie nach Inzell oder Salzburg können unternommen werden. Für Sportler steht ein Fitnessraum mit modernen Sportgeräten zur Verfügung. Auch das Badevergnügen kommt im hauseigenen Schwimmbad oder in der Rupertustherme in Bad Reichenhall nicht zu kurz. Ferner steht die Sauna beim Schwimmbad zum Entspannen bereit.

Ehrenkreisbrandrat Robert Spiller wird weiterhin die Leitung und Organisation der Gruppenfahrt übernehmen, heißt es aus der Kreisbrandinspektion. Wer dabei sein möchte, sollte nicht zu lange warten: Anmeldungen müssen über die Kommandanten der Feuerwehren bis spätestens 30. September an den Kreisbrandrat im Landratsamt Günzburg oder direkt an Ehrenkreisbrandrat Robert Spiller gerichtet werden. Für weitere Informationen steht dieser unter der Telefonnummer 08222/6219 oder per E-Mail an robert.spiller@feuerwehrjugend.de als Ansprechpartner zur Verfügung. (AZ)

Info: Den Flyer zur Gruppenfahrt finden Interessierte auf der Internetseite des Kreisfeuerwehrverbandes Günzburg unter https://kfv-gz.org/feuerwehrerholungsheim-st-florian-in-bayrisch-gmain/