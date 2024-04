Hier werden im Landkreis Günzburg die Maibäume aufgestellt

Ab Freitag werden wieder die Maibäume in den Gemeinden aufgestellt. Bei unserem Voting können Sie später abstimmen: Wer hat den schönsten Maibaum im Landkreis?

Es ist wieder so weit: Im Landkreis Günzburg werden die Maibäume aufgestellt. Bereits am Wochenende finden die ersten Maibaumfeiern statt, vielerorts wird traditionell erst am Vorabend des 1. Mai der Baum aufgestellt. Und alle Orte wetteifern darum, wer wohl den schönsten Maibaum weit und breit aufstellt. Dieses Jahr können unsere Leserinnen und Leser wieder darüber abstimmen, wer das tollste Exemplar im Landkreis hat.

Beim großen Maibaum-Voting der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten winken natürlich nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch Preise: Die Radbrauerei Günzburg stellt für die ersten drei Platzierten unseres Votings Preise zur Verfügung - natürlich in flüssiger Form. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie ein Foto vom Maibaum per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de - wichtig ist uns dabei als Angabe natürlich, wo der Baum steht und welcher Verein ihn aufgestellt hat. Denn an die Aufsteller der schönsten Bäume gehen die Siegerpreise. Einsendeschluss ist Sonntag, 5. Mai. Ab dem 6. Mai läuft dann eine Woche lang unsere Abstimmung, an deren Ende der schönste Baum im Landkreis Günzburg gekürt wird.

Potenzielle Bewerber gibt es eine ganze Menge im Landkreis: Wir haben einen Überblick über Maibaumfeste im Landkreis Günzburg zusammengestellt.

Das sind die Maibaumfeiern in Aletshausen

Winzer: Samstag, 27. April, 19 Uhr: Auf dem Dorfplatz Winzer stellt die Feuerwehr Winzer den Maibaum auf. Danach wird gefeiert.

Das sind die Maibaumfeiern in Bibertal

Ettlishofen: Samstag, 27. April. Die Freiwillige Feuerwehr beginnt um 19 Uhr mit dem traditionellen Maibaumaufstellen auf dem Dorfplatz.

Kissendorf: Samstag, 27. April. Das Maibaumstellen durch die Feuerwehr findet ab 17 Uhr statt. Danach ist im Feuerwehrhaus ein kleines Maibaumfest geplant. Um das leibliche Wohl kümmert sich der OGV Kissendorf.

Bühl: Samstag, 27. April. Die Freiwillige Feuerwehr stellt den Maibaum auf dem Bühler Dorfplatz ab 17.30 Uhr. Die Übergabe an die Gemeinde findet um etwa 18 Uhr statt. Für Musik, Essen und Trinken ist gesorgt (bei guter Witterung).

Silheim : Dienstag, 30. April. Treffpunkt der aktiven Wehr zum Aufstellen des Maibaumes ist um 18 Uhr. Die anschließende Maifeier ist dann ab 19.30 Uhr.

Schneckenhofen: Dienstag, 30. April. Die Freiwillige Feuerwehr beginnt um 17 Uhr mit dem Maibaumaufstellen an der alten Schule . Anschließend findet das Maibaumfest statt.

Echlishausen: Dienstag, 30. April. Für das Maibaumstellen zeichnet die Feuerwehr Echlishausen verantwortlich.

Das ist die Maibaumfeier in Breitenthal

Breitenthal : Dienstag, 30. April, 18 Uhr. In Breitenthal wird der Maibaum traditionell mit Muskelkraft aufgerichtet und danach vor Ort versteigert. Der Schützenverein ist der Veranstalter.

Das ist die Maibaumfeier in Bubesheim

Bubesheim : Dienstag, 30. April.

Das sind die Maibaumfeiern in Burtenbach

In Burtenbach werden die Maibäume in allen Ortsteilen am Dienstag, 30. April aufgestellt.

Das ist die Maibaumfeier in Deisenhausen

Deisenhausen: Samstag, 27. April, 17.30 Uhr. Der Maibaum wird auf dem Dorfplatz aufgestellt, Veranstalter ist die Feuerwehr.

Das sind die Maibaumfeiern in Dürrlauingen

Dürrlauingen: Samstag, 27. April, 18 Uhr: Der Maibaum wird am Vereinsheim (bei der Schule) der Maibaum aufgestellt. Veranstalter ist der Feuerwehr-Musikverein Dürrlauingen.

Mindelaltheim: Dienstag, 30. April, 18 Uhr: Maifeier der Freiwilligen Feuerwehr Mindelaltheim.

Mönstetten: Dienstag, 30. April, 18 Uhr: Traditionell wird der Mönstettner Maibaum auf dem Dorfplatz aufgestellt. Anschließend findet die Mainachtsfeier im Bürgerhaus Mönstetten statt. Die Freiwillige Feuerwehr Mönstetten lädt dazu ein.

Das ist die Maibaumfeier in Ebershausen

Ebershausen : Dienstag, 30. April, 12 Uhr. Das Maibaumaufstellen an der Bushaltestelle besorgt der Gammlerclub. Um 17.30 findet dann das Maibaumfest in der Halle Brandl statt.

Das sind die Maibaumfeiern in Ellzee

Ellzee : Samstag, 27. April, 18 Uhr. Der Obst- und Gartenbauverein Ellzee organisiert das Maibaumaufstellen . Anschließend ab etwa 19 Uhr ist das Maibaumfest .

Hausen: Dienstag, 30. April, 18 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Hausen stellt den Maibaum auf.

Stoffenried : Dienstag, 30. April, 18 Uhr: Die Landjugend Stoffenried kümmert sich um das Maibaumaufstellen . Bereits am Sonntag, 28. April ist das Aufstellen des Kinder-Maibaums am Spielplatz in Stoffenried geplant, los gehts um 14 Uhr.

Das sind die Maibaumfeiern in Günzburg

Günzburg : Die Stadt Günzburg und die Günzburger Vereine stellen gemeinsam am Sonntag, 28. April, den Maibaum an der Wiese am Lannionplatz/Jahnhalle auf. Start ist um 11 Uhr mit dem Frühschoppen mit der Stadtkapelle Günzburg . Um 13 Uhr beginnt das Maibaumstellen mit den Günzburger Blechbätsch‘r und Fassanstich mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig . Musikalisch geht es um 14 Uhr weiter mit der Schülerkapelle Guntia, um 14.30 Uhr tritt die Tanzgruppe Durandarte auf und um 15.30 Uhr die Schuhplattler der FW Riedhausen .





Vor dem Denzingen wird am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr der aufgestellt. Riedhausen : Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr: Die Freiwillige Feuerwehr Riedhausen veranstaltet am Dorfplatz sein Maibaumfest .

Das sind die Maibaumfeiern in Ichenhausen

Stadtmitte: Freitag, 26. April, 18 Uhr. Nach dem Aufstellen des Maibaumes ist gemütliches Beisammensein mit Bewirtung und musikalische Umrahmung durch die Stadtkapelle vorgesehen. Der Heimat- und Volkstrachtenverein D’Waldbuam , die Spielgemeinschaft Stadtkapelle Ichenhausen und Musikverein Ellzee , Freiwillige Feuerwehr , Kolpingsfamilie , Sportclub, Wirtschaftsvereinigung und Stadt Ichenhausen sind der Veranstalter

Rieden: Samstag, 27. April, 18 Uhr. Beim Feuerwehrhaus ist neben dem Aufstellen des Maibaumes ein Maitanz des Regenbogen Kindergartens Rieden vorgesehen. Zum anschließenden gemütlichen Beisammensein bei Musik spielen der Musikverein Rieden und Jungmusiker auf. Hier steht auch die Verlosung des Maibaumes an. Es laden ein der Obst- und Gartenbauverein, die Freiwillige Feuerwehr und der Musikverein Rieden.

Autenried: Samstag, 27. April, 18.30 Uhr. Auf dem Dorfplatz wird der Maibaum aufgestellt. Das gemütliche Beisammensein mit Bewirtung findet dann im Feuerwehrhaus statt, ebenso die Maibaumverlosung. Die musikalische Umrahmung kommt von der Musikkapelle Autenried. Veranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr Autenried.

Hochwang: Dienstag, 30. April, 18 Uhr. Der Maibaum wird am Kinderspielplatz im Tal aufgestellt, zum gemütlichen Beisammensein mit Bewirtung gibt es musikalische Umrahmung durch die Musikkapelle Hochwang-Oxenbronn. Die Hochwanger Vereine organisieren die Feier.

Das sind die Maibaumfeiern in Jettingen-Scheppach

Scheppach : Dienstag, 30. April, 18 Uhr: Auch in diesem Jahr wird der Maibaum in Scheppach von den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Scheppach nach traditioneller Art mit Muskelkraft und Stangenscheren beim Feuerwehrhaus in Scheppach aufgestellt. Danach wird gefeiert. Zur Sicherheit ist die Hauptstraße ab 16.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet.

Das sind die Maibaumfeiern in Kammeltal

Behlingen : Dienstag, 30. April, 18.30 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Behlingen-Ried organisiert das Maifest.

Dienstag, 30. April, 17 Uhr. Der Feuerwehrverein Goldbach-Hartberg veranstaltet das . Ettenbeuren: Dienstag, 30. April, 18 Uhr: Die Feuerwehr Ettenbeuren stellt im Auftrag der Gemeinde Kammeltal den Maibaum zu Ehren der Bürgerinnen und Bürger auf. Der Maibaum wird vor dem Rathausplatz unter den Klängen der Kammeltaler Blasmusik Ettenbeuren aufgerichtet. Für die Zuschauer und Helfer zapft Bürgermeister Thorsten Wick ein Fass Freibier an, das vor Ort ausgeschenkt wird. Im Anschluss erfolgt ein gemeinsamer Festzug zur beheizten Gemeindehalle, wo die Feier der Ettenbeurer Vereine weitergeht.

Das sind die Maibaumfeiern in Kötz

Kleinkötz: Freitag, 26. April: Die Freiwillige Feuerwehr Kleinkötz stellt den Maibaum auf. Maifest ist dann am 1. Mai.

Großkötz: Samstag, 27. April: Hier arbeiten die Freiwillige Feuerwehr Großkötz und der Soldaten- und Kameradschaftsverein Großkötz zusammen.

Das sind die Maibaumfeiern in Landensberg

Glöttweng: Dienstag, 30. April, 17 Uhr: Das Maibaumfest der Freiwilligen Feuerwehr Glöttweng beginnt im 17 Uhr mit dem Herrichten und Aufstellen des Maibaumes beim Feuerwehrhaus .

Das sind die Maibaumfeiern in Leipheim

Riedheim: Dienstag, 30. April, 17 Uhr: Die Kinder vom Kin­dergarten Storchennest freuen sich schon - sie dürfen, nachdem die Feuerwehr Riedheim den Baum ab 17 Uhr aufstellt, ab 18 Uhr um den Baum tanzen. Musikalisch unterstützt wird die Veranstaltung vom Posaunenchor und der Chorge­meinschaft.

Das ist die Maibaumfeier in Münsterhausen

Münsterhausen : In Münsterhausen wird am Dienstag, 30. April, der Maibaum aufgestellt. Der Schützenverein lädt dazu ab 16.30 Uhr am Dorfplatz ein. Der Verein freut sich auf gesellige Stunden mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Das ist die Maibaumfeier in Niederraunau

Niederraunau: Am Dienstag, 30. April, um 17 Uhr beginnt das Aufstellen. "Wir werden, wenn es das Wetter zulässt, traditionell aufstellen - mit selbst gebundenen Scheren", schreiben die Freiwillige Feuerwehr Niederraunau und die Jugendgruppe Niederraunau.

Das sind die Maibaumfeiern in Röfingen

Röfingen: Dienstag, 30. April, 18 Uhr: Auf dem Dorfplatz neben der Kirche stellt die Feuerwehr den Maibaum auf.

Roßhaupten: Dienstag, 30. April, 17.30 Uhr: Die örtlichen Vereine von Roßhaupten laden zum Maibaumfest am Dorfplatz ein. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Veranstalter ist der Schützenverein Alpenrose Roßhaupten.

Das ist die Maibaumfeier in Thannhausen

Thannhausen : Der Maibaum wird am Dienstag, 30. April, vor dem Rathaus aufgestellt.

Das ist die Maibaumfeier in Waldstetten

Waldstetten : Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Maibaum in der Marktgemeinde Waldstetten . Aufgestellt wird er am Samstag, 27. April um 17.30 Uhr an der Weißenhorner Straße . Die musikalische Umrahmung übernimmt die Musikkapelle Waldstetten .

Das ist die Maibaumfeier in Waltenhausen

Waltenhausen : Samstag, 27. April, 12.30 Uhr: In Waltenhausen wird der Maibaum beim Feuerwehrhaus aufgestellt. Nach dem Aufstellen organisiert die Feuerwehr ein gemütliches Beisammensein.

Das ist die Maibaumfeier in Wiesenbach

Oberwiesenbach : Maibaumfest Mittwoch, 1. Mai, 10.30 Uhr: Am Maibaumplatz in Oberwiesenbach wird gefeiert bei Mittagstisch, Kaffee und Kuchen und ab 16.30 Uhr Brotzeit.



Fehlt ihre Gemeinde noch in dieser Liste? Gerne ergänzen wir weitere Termine online. Schicken Sie uns die Informationen einfach per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de. (AZ)