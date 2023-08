Hier werden im Landkreis Günzburg die meisten Wohnungen gebaut

Plus Mehr als 2300 Wohnungen wurden von 2018 bis 2021 neu gebaut. Wo landen die Gemeinden und was passiert, wenn es um das Verhältnis Einwohner zu Wohnungen geht?

Ein Mehrfamilienhaus hier, ein Neubaugebiet da – und doch sind es viel zu wenige. Immer mehr Menschen leben im Landkreis Günzburg, doch der Bau neuer Wohnungen hinkt hinterher. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, eine neue Wohnung zu finden ist nicht leicht – und alles anderes als günstig. Doch wo wird im Landkreis am meisten gebaut? Eine Übersicht von unserer Redaktion über alle 34 Kommunen im Landkreis Günzburg gibt darüber Aufschluss.

700.000 Wohnungen haben zum Ende des Jahres 2022 in Deutschland gefehlt, zu diesem Ergebnis kam das Hannoveraner Eduard-Pestel-Institut in einer bundesweiten Studie. Von dem angespannten Wohnungsmarkt sind inzwischen auch kleine Gemeinden betroffen. Grund für diese Situation ist einerseits das Bevölkerungswachstum. Im Landkreis Günzburg wird beispielsweise die Einwohnerzahl laut der aktuellsten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung von 128.400 Ende 2021 auf 135.600 im Jahr 2031 steigen. 2041 sollen 140.000 Menschen im Landkreis wohnen, das entspricht gegenüber 2021 einer Steigerung von neun Prozent.