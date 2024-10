Höhen und Tiefen der regionalen Wirtschaft: Was macht Ihnen Hoffnung?

Die Wirtschaft schwächelt derzeit – global und in Deutschland. Die Chefin des internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgiewa rechnet laut Handelsblatt derzeit mit einer eher kraftlosen Phase der Weltwirtschaft. Die Prognosen für das kommende Jahr sehen aktuell positiver aus, da wieder mit einem leichten Wachstum gerechnet wird. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Region wider. Zuletzt hat der Leipheimer Solarbetrieb ESS Kempfle Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet, das nun wieder auf eigenen Beinen stehen möchte. Im Rahmen unserer Frage der Woche wollen wir von unseren Leserinnen und Leser aus dem Landkreis Günzburg wissen: Wie blicken Sie derzeit auf die wirtschaftliche Lage in der Region? Wo sehen Sie Lichtblicke?

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten – Sie können Ihre Einsendungen per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken, Einsendeschluss ist diesmal Mittwoch, 23. Oktober. Bitte beachten Sie: Wir können nur Erfahrungsberichte mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)