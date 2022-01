Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Ida und Ben heißen die ersten Babys des neuen Jahres im Landkreis Günzburg

Plus In der Kreisklink Günzburg kam als erstes Kind am Neujahrstag 2022 Ida mittags zur Welt. In der Kreisklinik Krumbach folgte am Abend Ben.

Egal, ob es das erste Kind ist, oder ob zuhause schon Geschwisterchen warten: die erste Zeit mit einem Neugeborenen hat immer einen ganz besonderen Zauber. Das sagen auch die Eltern der beiden Neujahrsbabys im Landkreis Günzburg. Ida kam am Neujahrstag um 13.56 Uhr in der Klinik Günzburg zur Welt, Ben Hans ist am selben Tag um 22.08 Uhr in der Klinik Krumbach geboren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen