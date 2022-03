Im Günzburger Heimatmuseum dreht sich alles um das Osterei

Eine neue Ausstellung wird Im Günzburger Heimatmuseum am 10. März eröffnet. Es gibt aber bereits zuvor Besichtigungen - und alle können mitwirken.

In vielen Kulturen hat das Ei als religiöses Symbol seit Jahrtausenden eine besondere Bedeutung. In der christlichen Tradition steht es für die Auferstehung Christi und wird seit Jahrhunderten bemalt und verziert als Osterschmuck verwendet. So entstand im Laufe der Zeit eine ganze Kunstrichtung, deren große Vielfalt an Materialien, Farben und Bearbeitungstechniken eine neue Ausstellung im Günzburger Museum zeigt.

Zusammengestellt hat die Ausstellung unter dem Titel „Oval. Ostereier im Heimatmuseum Günzburg“ Museumskustos Rudolf Kombosch aus drei Privatsammlungen. Am Samstag, 5. März, bietet er zwischen 14 und 17 Uhr Führungen an und erläutert die Hintergründe der Kunstwerke. Am Marktsonntag, 6. März, ist der Eintritt frei.

Das Günzburger Heimatmuseum sucht Ostereierkünstler

Zur Eröffnung der Ausstellung mit anschließender Führung am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr laden das Heimatmuseum Günzburg und der Historische Verein Günzburg ebenfalls ein. "Diese Ausstellung ist nicht nur was zum Staunen, sondern auch zum Mitmachen“, so Museumsleiter Raphael Gerhardt. „Wir wollen die schönsten Ostereier Günzburgs sehen.“ Kinder und alle anderen junggebliebenen Ostereierkünstler können ihre verzierten Eier zu den Öffnungszeiten des Museums abgeben und so die Ausstellung bereichern. Als Belohnung winkt eine süße Überraschung.

Die Ostereier-Schau ist von 5. März bis 24. April zu sehen. Geöffnet ist immer am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Aktuell gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Das tagesaktuelle Begleitprogramm und weitere Informationen zum Museumsbesuch sind unter www.guenzburg.de/kultur-feste/einrichtungen-projekte/museum/ zu finden. (AZ)