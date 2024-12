Im Haushalt des Landkreises fehlen mehr als sechs Millionen Euro

Landrat Hans Reichhart (CSU) sprach Klartext und wollte nichts beschönigen. „Der Landkreis Günzburg steht vor einer enormen finanziellen Herausforderung. Und es stellt sich die Frage: Was können wir uns noch leisten?“ Die Eckdaten des 200-Millionen-Haushalts präsentierte Kämmerer Fabian Ruf auf der Sitzung des Kreistags. Und selbst bei einer möglichen Erhöhung der Kreisumlage um vier Punkte klafft noch immer eine Lücke von 6,4 Millionen Euro im Etat. Ruf: „Wir müssen Positionen streichen oder verschieben.“ Reichhart betonte, die Kosten seien vor allem durch eine massive Verlagerung staatlicher Aufgaben auf Bezirke und Landkreise gestiegen. „Das trifft uns hart. Wir werden am Haushalt intensiv arbeiten müssen.“ So sehen die von Kämmerer Ruf vorgelegten Eckdaten für den Kreishaushalt 2025 aus, der im Februar verabschiedet werden soll.

