Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Im Kreis Günzburg sind die Müllgebühren deutlich höher als im Umland

Plus Die Kalkulation von Müllgebühren ist ein komplexes Thema. Viele Faktoren fließen ein. Doch muss der Kreis Günzburg wirklich zu den teuersten Landkreisen zählen?

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

In den Nebenkostenabrechnungen werden sie für Bürgerinnen und Bürger besonders spürbar: die Müllgebühren. Blickt man aus dem Kreis Günzburg auf die der Nachbarlandkreise, könnte man fast blass werden vor Neid. Wer im Kreis Günzburg wohnt, muss für Müllentsorgung tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühren klaffen – verglichen mit denen angrenzender Landkreise – teils deutlich auseinander. Was macht den Müll in Günzburg so viel teurer als anderswo?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen