Landkreis Günzburg

vor 38 Min.

Im Kreis Günzburg wird geerntet, was das Wetter zulässt

Plus Hitze, Dauerregen, Unwetter: Das Wetter wirkt sich auch auf die Ernte im Kreis Günzburg aus. Drei Landwirte schildern, wie es ihnen in diesem Jahr erging.

Von Claudia Jahn

Es gibt wohl kaum einen Beruf, der so vom Wetter und den Naturgewalten abhängig ist wie der des Landwirtes. Der Ernteertrag steht in direktem Zusammenhang mit dem Wechselspiel von Sonne, Regen und Wind. Nicht allein in Bezug auf die Klimaerwärmung hat sich manch ein Bürger Gedanken gemacht bezüglich des Wetters in diesem Sommer. Wie es den Landwirten erging, schildern drei Vertreter ihrer Berufsgruppe, die den Ackerbau mit ganz unterschiedlichen Hintergründen betreiben.

Sebastian Kuhn aus Reisensburg hatte teilweise Glück mit seiner Ernte vor allem bei der Gerste und beim Raps. Foto: Claudia Jahn

Sebastian Kuhn aus Reisensburg, der den elterlichen Hof aus Überzeugung übernommen hat und neben dem Ackerbau auch eine Bullenzucht betreibt, empfindet die Wetterentwicklung in diesem Jahr als außergewöhnlich. Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung im Ackerbau geht er jedoch davon aus, dass auf solche Ausnahmejahre wieder normale Jahre folgen werden. Rückblickend stellt er fest, dass heuer bis Ostern alle anfallenden Arbeiten im notwendigen Zeitrahmen erledigt werden konnten. Die Schlechtwetterphase in der zweiten Frühjahreshälfte mit dem Dauerregen und den tiefen Temperaturen bereitete ihm große Schwierigkeiten bei der Frühjahrsaussaat vor allem beim Mais, wo es zu einer Verzögerung von vier Wochen kam. Der Mais entwickelte sich bei ihm dennoch wunschgemäß und zu seiner Zufriedenheit. Für die im Sommer anstehende Ernte des sogenannten Wintergetreides, also das Getreide, das schon im Herbst ausgesät wurde, hatte Sebastian Kuhn nur teilweise Glück. Gerste und Raps konnten in der Trockenperiode im Sommer in guter Qualität eingebracht werden. Wegen des einsetzenden Regens konnte er mit der Weizenernte erst drei Wochen verspätet beginnen, was zu einem Auswuchs des zu lange auf dem Feld stehenden Getreides führte. Große Teile dieser Ernte konnten deshalb nur als Futtergetreide Verwendung finden.

