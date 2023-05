Im Kreisjugendring Günzburg fängt Demokratie nicht erst mit 16 an

Plus Wie die organisierte Jugendarbeit im Landkreis Günzburg die Corona-Zeit überstanden hat. Und über welches Projekt demnächst intensiv diskutiert wird.

Zwei Pandemie-Jahre lang war die kommunale Jugendarbeit des Günzburger Kreisjugendrings (KJR) beinahe ausgebremst. Und dann: 44.000 Euro Sonderförderung erreichen die Dachorganisation der organisierten Jugendarbeit im Kreis Günzburg als Folge einer "Aktivierungskampagne" des Bayerischen Jugendrings und des Familienministeriums. 32 finanzierte Veranstaltungen später blicken KJR-Geschäftsführerin Hedwig Feucht und Vorsitzender Philipp Hutter auf ein rasantes Jahr 2022 zurück. Als sie im März von den Fördergeldern erfuhren, seien sie etwas perplex gewesen. Natürlich habe man sich gefreut, sagt Feucht. Aber es war auch eine Herausforderung: "Für uns ging es von 20 auf 200 Prozent. Auf einmal hieß es wieder: Vollgas."

Mit den durch die Aktivierungskampagne finanzierten Aktionen ist es nach eigener Einschätzung den Ehrenamtlichen gelungen, die Jugend des Landkreises wieder für gemeinsame Aktivitäten zu gewinnen. Ein gefördertes Zeltlager und die Jugendfreizeit in Spanien sind nur wenige Beispiele für die dann wieder möglichen Veranstaltungen in der Gemeinschaft.