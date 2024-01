Landkreis Günzburg

Im Landkreis Günzburg gibt es mehr Angebote zur Kinderbetreuung denn je

Plus Insgesamt 80 Einrichtungen zur Kinderbetreuung gibt es im Landkreis. An welche Kinder sich die Angebote richten und wieso die Plätze dennoch nicht besetzt sind.

Nie gab es mehr Kitaplätze in Deutschland: 4,36 Millionen genehmigte Plätze meldet die Regionaldatenbank Genesis für 2023. Das sind 87.680 mehr als im Vorjahr. Das mit den ''genehmigten Plätzen'' hat einen kleinen statistischen Pferdefuß: Denn genehmigt, heißt nicht auch besetzt – es muss auch Personal da sein: Bundesweit waren das 2023 insgesamt 702.205 Personen. 21.291 mehr als 2022. Auf den Kreis Günzburg heruntergebrochen ergaben sich zum Vergleich folgende Werte: 6493 genehmigte Plätze für 2023. Das sind 224 mehr als im Vorjahr. An pädagogischem Personal, wie der Fachbegriff heißt, wurden 2023 insgesamt 1008 Personen gezählt und damit 34 mehr als 2022. Allerdings werden dabei Teilzeit- und Vollzeitkräfte zusammengerechnet: In sogenannte Vollzeitäquivalente umgerechnet, ergeben sich 770 Stellen dieses Vergleichswertes (Vorjahr 749).

Jeden März wird der aktuelle Stand erfasst. Jüngster Stichtag, zu dem Daten vorhanden sind, ist der 1. März 2023. Genehmigte Plätze gibt es in den hiesigen Krippen, Kindergärten und (Schüler-)Horten mittlerweile 6493 für Mädchen und Jungs aller Altersgruppen. 1254 Erzieherinnen und Erzieher, Praktikantinnen, Praktikanten und sonstige tätige Personen kümmern sich um den Nachwuchs, pädagogisch geschult waren davon 1008 Kräfte. Im Vergleich hierzu gab es 2019, bei gleichem Rechtsanspruch, 5427 genehmigte Betreuungsplätze und 828 Personalstellen mit pädagogisch geschultem Personal. Der Betreuungsschlüssel lag 2019 bei 6,6 Kindern pro Betreuungskraft. 2023 waren es 6,4 Kinder pro betreuender Kraft. (Landesdurchschnitt: 6,4 Kinder).

