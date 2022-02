Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Im Landkreis Günzburg kehren Gläubige der Kirche in Scharen den Rücken

Seit Beginn dieses Jahres haben so viele Menschen wie selten im Landkreis Günzburg der Kirche den Rücken gekehrt.

Plus So viele Katholiken wie selten machen sich in diesen Tagen auf den Weg zum Standesamt, um aus der Kirche auszutreten. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Von Heike Schreiber

Das Münchner Missbrauchsgutachten erschüttert die Kirche. Immer mehr Katholiken kehren ihr den Rücken, alleine beim Standesamt München sind Hunderte von Terminen für Kirchenaustritte gebucht. Auch im Landkreis Günzburg ist die Zahl der Kirchenaustritte sprunghaft angestiegen, wie eine Umfrage unserer Redaktion bei den Standesämtern zeigt.

