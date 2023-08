Landkreis Günzburg

Im Landkreis Günzburg sind die meisten Autos auf Männer zugelassen

Plus Mehr als die Hälfte der Pkw im Landkreis Günzburg ist auf Männer zugelassen. Doch wer im Brief eingetragen ist, ist nicht zwingend die einzige Person hinter dem Steuer.

Autoland ist Männerland, die Regel gilt auf den ersten Blick immer noch: 2023 hatten nach der jüngsten Besitzverteilungsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes von den 48,76 Millionen Pkw 16,83 Millionen oder 34,53 Prozent eine Besitzerin. Auf den Kreis Günzburg heruntergebrochen sieht es nach der Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes für dieses Jahr so aus: 34 Prozent der Pkw sind auf Frauen zugelassen, 55,1 Prozent haben Männer als Halter. Allerdings ist die Autowelt nicht so fest gefügt, wie es auf den ersten Blick scheint: Die Vorherrschaft der Männer kann nämlich auch daran liegen, dass in Familien Autos immer noch auf den ''Haushaltungsvorstand'' zugelassen werden.

Die Besitzverteilungsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes, die einmal im Jahr erstellt wird, trennt nach den Besitz-Bereichen Männer, Frauen und Firmen. Letztere sorgen in der Praxis für eine leichte Unschärfe, wenn es um die Interpretation des männlichen und des weiblichen Verhältnisses zum Auto beziehungsweise um den Anteil am Autobesitz geht: Bei den Firmenwagen werden keine Unterschiede nach Geschlecht erfasst. Aktuell gilt auf der Basis der Zahlen von 2023 des Kraftfahrt-Bundesamtes für den Kreis Günzburg folgende Verteilung: Männliche Halter haben 48.124 der Pkw, gleich 55,1 Prozent (Vorjahr: 55,4 Prozent). Auf Firmen waren 9562 Pkw zugelassen. Das sind 10,9 Prozent (Vorjahr 10,6 Prozent). Eine Halterin haben 29.652 oder 34 Prozent der im Kreis Günzburg zugelassenen Pkw (Vorjahr: 34 Prozent). Das reicht in einer Bundesliga der Autohalterinnen für Platz 277 unter 399 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen. Spitzenreiter ist mit rund 39,6 Prozent Frauenanteil der brandenburgische Kreis Oder-Spree.

