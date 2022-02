Im Landkreis Günzburg steigt die Zahl der Arbeitslosen leicht an

Die Arbeitslosenquote liegt im Januar bei 2,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt aber deutlich verbessert.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg ist im Januar leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,2 Prozent, im Dezember lag sie bei 2,1 Prozent. Aktuell sind 1665 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 111 mehr als vor einem Monat, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit im Januar ist laut Agentur für Arbeit üblich. Der Grund seien auslaufende Arbeitsverträge zum Jahresende und saisonbedingte Entlassungen in der Winterzeit. Der Saisonfaktor wird an der Arbeitslosigkeit der Männer deutlich, da diese vermehrt in den Außenberufen tätig sind. Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Männer ist um 95 oder 11,8 Prozent gestiegen. Dagegen gibt es bei den Frauen nur ein Plus von 16 oder 2,1 Prozent.

Arbeitslosenquote war vor der Corona-Krise höher

„Im Vergleich zum Januar 2021 hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt wesentlich verbessert. Vor einem Jahr waren 729 Menschen mehr arbeitslos gemeldet und die Arbeitslosenquote betrug 3,2 Prozent. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen – aktuell 1585 – liegt gut 52 Prozent über dem Vorjahresniveau", teilt Richard Paul mit. Besonders erfreulich sei die Entwicklung mit Blick auf das Vorkrisenniveau, das im aktuellen Monat unterschritten wurde. Im Januar 2020 waren 1896 Arbeitslose gemeldet und die Arbeitslosenquote betrug 2,6 Prozent. Bemerkenswert ist laut Paul, dass aktuell im Landkreis Günzburg sogar weniger Arbeitslose gemeldet sind, als in den „Boomjahren 2018 und 2019". Auch der Stellenbestand sei höher als vor der Corona-Pandemie. Damals waren 1453 offene Arbeitsstellen gemeldet, so der Agenturleiter.

Im Januar haben sich 545 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 324 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 421 die Arbeitslosigkeit beenden, 127 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf. Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor, teilt die Agentur für Arbeit mit.

Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich positiver

Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit und auch die Zahl der genannten Personen in den Anzeigen ist von Dezember auf Januar gesunken. Bis Ende Januar gingen 19 neue Anzeigen für 105 Beschäftigte ein. Im Dezember wurden 34 Anzeigen für 278 Beschäftigte eingereicht. Im Januar wurden 238 neue Arbeitsstellen gemeldet, 99 oder 29,4 Prozent weniger als im Dezember. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei im Vergleich zum Vorjahr deutlich positiver. Die Stellenmeldungen nahmen um 20,2 Prozent zu. Insgesamt befinden sich im Stellenpool 1585 Arbeitsstellen, 545 oder 52,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei 75 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher.

Mit dem Zwischenzeugnis Mitte Februar fängt für Schulabgänger und Schulabgängerinnen die letzte Phase der aktiven Bewerbungszeit um Ausbildungsstellen an. Viele Firmen werden in den nächsten Wochen entscheiden, welcher Bewerber oder welche Bewerberin nach Ende der Schulzeit mit der Ausbildung beginnen darf. Der Donauwörther Agenturleiter appelliert an alle Jugendlichen, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben, mit den Bewerbungsaktivitäten jetzt Gas zu geben. Beratungskräfte unterstützten dabei individuell bei Berufswahl und Stellensuche. Die Berufsberatung helfe auch in der Ausbildungszeit, wenn es mal nicht so „rund“ laufe. (AZ)