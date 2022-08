Landkreis Günzburg

Immer mehr Kinder werden im Landkreis Günzburg betreut

Das Bayerische Landesamt hat nun Zahlen zur Kinderbetreuung veröffentlicht. So ist die Situation im Landkreis Günzburg.

Plus Die Zahl der betreuten Kinder in Bayern steigt gegenüber dem Vorjahr erneut an. Ein Trend, der auch im Landkreis Günzburg seit Jahren zu beobachten ist.

Von Michael Lindner

Für viele Familien ist das Thema Kinderbetreuung eine der größten Herausforderungen und Ärgernisse. Wollen beide Elternteile wieder Vollzeit arbeiten, ist es unerlässlich, dass das Kind in einer Krippe oder dergleichen betreut wird. Denn nicht immer sind Oma oder Opa in der Nähe beziehungsweise sind diese häufig noch selbst berufstätig. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat nun auch die Zahlen für den Landkreis Günzburg veröffentlicht, wie es mit der Kinderbetreuung aussieht.

