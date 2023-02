Landkreis Günzburg

vor 33 Min.

Immer mehr Lebensmittelretter sind im Landkreis Günzburg unterwegs

Plus Heike Hoedt und Nicole Lehnert möchten Lebensmittel vor dem Müll retten. In Günzburg gibt es dafür ein Foodsharing-Projekt, das immer erfolgreicher wird.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Was in ihren grünen Lebensmittelkisten aussieht wie der Einkauf einer Großfamilie, wäre beinahe in der Tonne gelandet. Verhindert haben das die Lebensmittelretterinnen Heike Hoedt und Nicole Lehnert aus Günzburg. Wer wie diese beiden Frauen bei der deutschlandweiten Initiative als „Foodsharer“ (foodsharing bedeutet, Essen teilen) mitmacht, kann übrig gebliebene Lebensmittel von Betrieben, Supermärkten oder Restaurants abholen und an andere weitergeben. Auch im Kreis Günzburg ist das Projekt vor gut zwei Jahren angelaufen und soll möglichst viele Menschen animieren, mitzumachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

