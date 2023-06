Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Im Landkreis Günzburg gibt es so viele Wohnmobile wie noch nie

Plus Immer mehr Günzburger rollen mit Wohnmobilen über Europas Straßen. Egal, ob Stadt oder Land – die mobilen Ferienhäuser sind hoch im Kurs.

Artikel anhören Shape

Für die einen ist es das erste Mal, für die anderen Routine: Die Zahl der Menschen, die ein Wohnmobil ihr Eigen nennen, war noch nie so hoch wie in diesem Jahr: Um 70.930 ist deren Zahl von 2022 auf 2023 in Deutschland angestiegen. Insgesamt waren es nach der Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bundesweit 838.255. Im Kreis Günzburg waren von diesen Ferienhäusern auf Rädern zu Jahresanfang 2023 insgesamt 1291 registriert. Das ist abermals ein neuer Höchstwert.

Von 2013 (353.663) bis heute wuchs der deutschlandweite Bestand insgesamt um 484.592 Fahrzeuge und hat sich damit mehr als verdoppelt. Im Landkreis Günzburg stieg die Zahl innerhalb dieses Zeitraums um 763 und damit um 144,5 Prozent. Der Kreis Günzburg liegt mit seiner Wohnmobildichte von 10,1 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner auf Platz 206 von 399 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen, wenn die Zahl der Wohnmobile pro 1000 Einwohnern der Maßstab ist. Die Stadt Halle (Saale) und Offenbach am Main liegen mit 3,4 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner zusammen auf dem letzten Platz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen