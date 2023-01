Immer mehr und ältere Menschen leben im Landkreis Günzburg

Plus Die Bevölkerungsvorausberechnung bis ins Jahr 2041 liegt nun vor. Der Kreis Günzburg liegt dabei deutlich über dem bayernweiten Trend.

Die Einwohnerzahl Bayerns wächst von 13,18 Millionen Personen Ende 2021 auf etwa 13,89 Millionen im Jahr 2041. Das entspricht einer Steigerung um 5,4 Prozent. Nach den vor wenigen Tagen von Innenminister Joachim Herrmann vorgestellten Ergebnissen der neuen regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung fällt das Wachstum für den Landkreis Günzburg sogar deutlich höher aus.