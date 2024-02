Landkreis Günzburg

Immer weniger Besucher: Was wird aus den Wochenmärkten im Kreis Günzburg?

Plus Wochenmärkte waren lange Zeit Dreh- und Angelpunkt für Kommunen. Das sieht heute anders aus. Doch es gibt Ideen, wie man diese wieder aufleben lassen kann.

Von Elly Ventroni

Freitagmorgen, kurz nach acht Uhr, die Burgauer Innenstadt wirkt noch verschlafen – selbst am Marktplatz, an dem der wöchentliche Markt stattfindet, ist es ziemlich ruhig. Zwei Verkaufswagen stehen hier, das Angebot sieht zumindest heute relativ übersichtlich aus. Ein Mann am Stand der Familie Wiedemann, an dem es hauptsächlich Eier zu kaufen gibt, erzählt, dass der Inhaber des dritten Standes, der sonst auch immer da ist, eine Knieoperation gehabt habe und deshalb heute nicht verkaufe. Er selbst komme schon seit 35 Jahren hier nach Burgau auf den Markt. "Früher waren auch mal mehr Stände da. Inzwischen ist es hier ziemlich mau", meint der Händler. Mit dieser Entwicklung steht Burgau nicht allein da.

Niedrige Verkäufer- und Besucherzahlen, eine unnötige Sperrung der Stadt. Das waren die Hauptgründe, derentwegen die Stadt Krumbach beispielsweise Anfang des Jahres beschlossen hatte, die Montagsmärkte abzuschaffen. Weiterhin findet der Wochenmarkt am Freitag statt. Eine Neugestaltung soll angegangen werden: Die Stadt möchte ansässige Gewerbetreibende sowie altbewährte und neue Händler ansprechen, deren Schwerpunkt auf regionalen Produkten und heimischem (Kunst-)Handwerk liegt. Es gilt, ein modernes und zukunftsfähiges Marktkonzept ins Leben zu rufen, welches die Straßen und Gassen rund um den Marktplatz wieder füllt.

