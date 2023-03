Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Immer wieder stehen Soldatenvereine im Kreis Günzburg vor der Auflösung

Plus Der Soldatenverein Oberknöringen wurde aufgelöst. Auch andere blicken sorgenvoll in die Zukunft. Kreischef Albert Dehm sagt, was Veteranen zu schaffen macht.

Von Ralf Gengnagel

"Ausgedient und aufgelöst!" Was auf Bundeswehrstandorte und ganze Truppengattungen über viele Jahre Usus war, macht wohl auch nicht vor Soldaten- und Kameradschaftsvereinen halt. Die Gründe, warum sie drohen, von der Bildfläche zu verschwinden, sind jedoch andere. Weil die alten Mitglieder immer weniger werden und der Nachwuchs fehlt, blicken viele Soldaten- und Kameradschaftsvereine mit Sorge in die Zukunft. In Burgau beriet etwa der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss jüngst über die Verwendung des übrig gebliebenen Vereinsvermögens des inzwischen aufgelösten Soldatenvereins Oberknöringen. Wie es aber tatsächlich um die Soldatenvereine im Kreis Günzburg bestellt ist, weiß der Kreisvorsitzende der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung im Landkreis Günzburg, Albert Dehm.

