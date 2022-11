Impfzentren im Landkreis Günzburg schließen Ende des Jahres

Deutschlandweit schließen die Impfzentren bis zum Jahresende. So kommt man bis Ende Dezember und auch danach noch im Landkreis Günzburg an eine Corona-Impfung.

Am Freitag, 30. Dezember 2022, öffnet das Impfzentrum in Günzburg/Deffingen an der A8 vorerst zum letzten Mal seine Türen. Nach dem Beschluss des Bundes und der Länder werden die Impfzentren deutschlandweit bis Ende 2022 geschlossen. So auch das Impfzentrum mit seinen mobilen Impfangeboten im Landkreis Günzburg.

Bürgerinnen und Bürger, die über das Impfzentrum eine Impfung erhalten wollen, haben somit noch rund vier Wochen Zeit, einen Termin unter der Telefonnummmer 08221/9370190 oder unter www.impfzentren.bayern.de zu vereinbaren. Es stehen alle derzeit vom RKI zugelassenen Impfstoffe zur Verfügung. Ab Dienstag, 29. November, wird zudem der neue Impfstoff von Moderna angeboten. Dieser ist nun auch an die Corona-Variante BA.4/BA.5 angepasst. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Ab 2023 impfen im Landkreis Günzburg nur noch die Ärzte und Apotheken

Bis Ende des Jahres gibt es im gesamten Landkreis Günzburg ebenfalls mobile Impfangebote. Bürgerinnen und Bürger können sich über die Impf-Standorte auf der Webseite des Landkreises informieren.

Wer ab Anfang 2023 eine Impfung erhalten möchte, muss sich an den jeweiligen Hausarzt wenden oder in den örtlichen Apotheken nachfragen.

Zweiter Corona-Booster für bestimmte Gruppen empfohlen

Laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) sollten Menschen ab 60 Jahren, Pflegeheimbewohner, Personal medizinischer Einrichtungen sowie Immungeschwächte einen zweiten Booster erhalten. Auffrischimpfungen sollten mit einem Mindestabstand von sechs Monaten zur letzten Impfung beziehungsweise zur letzten Infektion erfolgen. Wer sich ganz unverbindlich beraten lassen möchte, erreicht das Team des Impfzentrums bis zum 30. Dezember 2022. (AZ)

