Impulse für Unternehmen zu Digitalisierung und Fachkräftemangel

Die Regionalmarketing Günzburg veranstaltet einen Workshop für Unternehmen, stellt Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten vor und fragt Bedarfe der regionalen Wirtschaft ab.

Die Arbeitswelt steht im permanenten Wandel. Der größte Einfluss dabei ist die Digitalisierung. Die Regionalmarketing Günzburg GbR-Wirtschaft und Tourismus veranstaltet im Landkreis Günzburg das Projekt "Zukunft der Arbeit", das am 19. Oktober im Landgasthof Linde in Günzburg in einem kompakten Spätnachmittags-Workshop die Potenziale und Bedarfe in Sachen Digitalisierung in Unternehmen und Betrieben der Region thematisiert.

Wo besteht in den Betrieb noch Digitalisierungspotenzial? Wo bringt Digitalisierung in Unternehmen den größten Effekt und das höchste Einsparpotenzial? Wie lassen sich durch Digitalisierungsmaßnahmen Arbeiten erledigen, für die es ohnehin keine oder nur sehr schwer zu findende Fachkräfte gibt? In welchen Bereichen und wie bilden Unternehmer Fachkräfte in Sachen Digitalisierung effektiv und nachhaltig weiter und wofür gibt es finanzielle Förderungen? Die Veranstaltung zeigt Unternehmerinnen und Unternehmern, wo noch Unterstützungsbedarf bei regionalen Unternehmen und Betrieben in ihren Digitalisierungsprozessen besteht.

Angebote für die Weiterentwicklung von Unternehmen im Kreis Günzburg

Um diese Fragen und einen konkreten Output für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie für die weiteren Schritte in der Umsetzung des Regionalmanagement-Projektes "Zukunft der Arbeit" (gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) geht es in einem Workshop am 19. Oktober ab 16 Uhr in Günzburg. Rede und Antwort stehen innerhalb eines kompakten Spätnachmittagsprogramms Tassilo Schuster, Senior Researcher beim Fraunhofer IIS und Mitarbeiter im Mittelstand-Digital Zentrum Augsburg, Lukas März, Beauftragter für Innovation und Technologie (BIT) mit Schwerpunkt Digitalisierung bei der Handwerkskammer für Schwaben, Wojciech Jochemczyk von der IHK-Akademie Schwaben, Werner Möritz von der Agentur für Arbeit sowie Josef Rother von der GEFAK Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH als Moderator und Dagmar Derck von der Regionalmarketing Günzburg GbR als Veranstalter. Als Praxisbeispiele mit von der Partie sind die Firmen GP Joule sowie das Bauunternehmen Hillenbrand aus dem Kammeltal.

Im Fokus der Veranstaltung stehen nach den Impulsen und Kurzvorträgen die Interaktion zwischen Referenten und Teilnehmern sowie ein Brainstorming und die Bedarfsermittlung bei den teilnehmenden Unternehmen und Betrieben, um im weiteren Projektfortschritt konkrete Angebote für die regionale Wirtschaft auf den Weg bringen zu können.

Interessierte Unternehmensvertreter, Geschäftsführer, IT-, Entwicklungs- und Personalverantwortliche sind zur Teilnahme willkommen und werden um Anmeldung auf der Internetseite www.eveeno.com/WorkshopZdA22 bis spätestens 16. Oktober gebeten. (AZ)