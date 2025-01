In den Kreiskliniken ist ein Ärztestreik ab Mittwoch möglich

Die Tarifverhandlungen zwischen dem Marburger Bund, der die Interessen vieler Ärztinnen und Ärzte vertritt, und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) dauern inzwischen sieben Monate. Deshalb ist es in dieser Woche (15. bis 17. Januar) möglich, dass es an vielen kommunalen Krankenhäusern zu einem Ärztestreik kommt – so auch an den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. Die Klinikleitung hat am Montagvormittag aber auch Informationen, dass es gewissermaßen in letzter Sekunde noch zu einer Einigung zwischen den Tarifparteien kommen könnte.

Egal wie es ausgeht – „wir sind für alle Fälle gewappnet“, sagt Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. „Dabei ist das Wohl unserer Patientinnen und Patienten unabhängig von Arbeitskampfmaßnahmen, die wir nicht zu verantworten haben, die oberste Maßgabe.“

Der Ärztliche Direktor der Klinik Günzburg, Dr. Ulrich Kugelmann, spricht im Falle eines Streiks von Einschränkungen im Klinikbetrieb. „Nicht betroffen ist die dringliche Basis- und Notfallversorgung, das ist durch eine entsprechende Vereinbarung abgesichert“, sagt er. Und er kündigt an: „Große geplante Operationen und invasive Eingriffe, „die einer gewissen Dringlichkeit bedürfen, werden wir auch durchführen. Die Sicherheit der uns anvertrauten Patienten hat dabei für uns absolute Priorität, ob gestreikt wird oder nicht.“

Patientinnen und Patienten, deren geplante Operation oder stationäre Behandlung von Verschiebungen durch den zumindest angekündigten Streik betroffen sind, werden durch Mitarbeiter der Kliniken telefonisch kontaktiert und über einen neuen Termin informiert, so die Kreisklinik in der Pressemitteilung. (AZ)